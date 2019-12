Rufián explica los motivos por los que ERC 'da plantón' al Rey

ERC no irá a Zarzuela a ver a Felipe de Borbón.

No lo hicimos hace 4 años cuando no quiso recibir a nuestra compañera encarcelada y legítima Presidenta del Parlament Carme Forcadell, no lo hicimos tras el nefasto discurso del 3O q legitimaba los palos del 1O y no lo haremos hoy.