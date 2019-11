25N: Frente contra la violencia machista

Lo hemos contado en Ultima Hora. Este es el momento en que las diputadas abandonan el pleno en protestas por las enmiendas de Vox «que pretenden eliminar los recursos para luchar contra la violencia machista».

🔴💜Les conselleres del @GrupSocialista i la presidenta del #ConselldeMallorca🏛 surten del #PleCIM en protesta per les esmenes de VOX que pretenen eliminar els recursos per lluitar contra la violència masclista. Com no podria ser d’altra manera, les rebutjarem #25N #Reaccionem pic.twitter.com/4HTFHBikFG