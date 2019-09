'Si no curráis, no cobráis': recogida de firmas para que los parlamentarios no cobren indemnización

Casi medio millón de personas ya han firmado la petición hecha a través de la plataforma Change.org en la que se demanda que los diputados con escaño no cobren la indemnización que pueden reclamar tras la disolución de las Cortes y hasta las nuevas elecciones.

Hasta este mediodía, más de 476.000 ciudadanos ya habían firmado la petición cuya consigna es «Diputados, si NO curráis ¡NO cobráis!: renunciad a vuestra indemnización». El objetivo es reunir la máxima cantidad de firmas posibles para demandar que los diputados no puedan acogerse a la denominada «indemnización de transición», que pueden solicitar aquellos parlamentarios que no perciben ningún otro ingreso.

Tanto el Congreso como el Senado acordaron en 2006 establecer una llamada «indemnización de transición» para compensar a los parlamentarios durante el tiempo en que las Cámaras están disueltas y, aunque no hay actividad parlamentaria, están a la espera del resultado de las elecciones.

La indemnización no afecta a los diputados y senadores que forman parte de la Diputación Permanente, el máximo órgano en periodos inhábiles, quienes no causan baja y, por tanto, continúan percibiendo sus retribuciones sin cambios hasta la constitución de las Cámaras, pasadas las elecciones.

No obstante, la cuantía exacta y las condiciones para solicitarla en esta ocasión será estudiada en una reunión de la Mesa del Congreso la próxima semana.

Según la petición, iniciada por el usuario Txerra Par, en las pasadas elecciones de abril 216 diputados pidieron su indemnización y solamente cinco de ellos renunciaron a ese dinero.En sus motivos, la petición hace referencia a que los políticos no se han puesto de acuerdo «para que el país arranque» y concluye: «Ya se han reído de nosotros suficiente».