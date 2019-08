La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias de investigación sobre las agencias de gestación subrogada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias de investigación por la denuncia de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, sobre la actividad de determinadas agencias de gestación subrogada.

Según ha informado un portavoz de la Fiscalía, este órgano ha iniciado las investigaciones, de cuyo resultado se informará, si bien no ofrecerá detalles del contenido de las mismas.

La semana pasada, la Fiscalía ya adelantó que se investigaría a una agencia ucraniana que ofrece sus servicios en España a través de una filial, después de que Gobierno denunciara posibles indicios de delito en esta empresa, cuya matriz ya está siendo investigada en Ucrania.

También la semana pasada, Delgado aseguró a Efe que no se iba a investigar ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, «no a todas», aunque no precisó cuántas. No obstante, el Ministerio Público detalló al día siguiente que la denuncia de la ministra se refería a una agencia que ofrece servicios de gestación subrogada en Ucrania, que tiene una sede en España y oferta sus servicios de vientes de alquiler a través de una web.

A pesar de que la gestación subrogada es legal en Ucrania, la justicia de ese país está investigando a la empresa por los presuntos delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, tipificados en el Código Penal ucraniano.