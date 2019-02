'Escrache' a Iñigo Errejón por «abandonar a los obreros»

Íñigo Errejón fue objeto de un 'escrache' por parte de varios jóvenes de una organización de extrema izquierda, según consta en unas imágenes que la propia Juventud Frente Obrero se ha ocupado de difundir en las redes sociales.

El fundador de Podemos y exdirigente del partido, ahora inmerso en la plataforma de Manuela Carmena Más Madrid por la que optará a la presidencia de la Comunidad, recibe críticas por, supuestamente, haber abandonado a los obreros, a los que la vida no les ha mejorado nada desde que irrumpieran él, sus antiguas siglas y su nueva marca en la política nacional.

Uno de los jóvenes que le increpa le echa en cara la política que realizan los partidos de izquierdas, basada en elementos como «carril bici, huertos y otras gilipolleces, la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada». «Os dedicáis a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a los trabajadores. La culpa de que haya partidos fascistas es vuestra», añade.

A pesar de que el exdiputado nacional intenta argumentar, nada de lo que dice sirve a unos jóvenes visiblemente enfadados con el político, que dicen temer por su futuro.