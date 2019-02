En directo | El juicio del 'procés'

Reacciones: La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha mostrado su preocupación por el juicio de doce dirigentes independentistas catalanes que se ha iniciado este martes en el Tribunal Supremo español, y dijo que el futuro de Cataluña «debe decidirse en las urnas».

These trials of elected politicians should concern all democrats. The future of Catalonia should be decided through the ballot box, not in the courts. I am sending my best wishes today to the Catalan President and those facing trial. Let’s hope the process is demonstrably fair. https://t.co/4DCjUEKqIa