Ya son 9 las víctimas que han denunciado abusos en la abadía de Montserrat

Ya son nueve las presuntas víctimas que han denunciado abusos sexuales por parte del padre Andreu Soler, monje de la abadía de Montserrat ya fallecido y que fue responsable del movimiento escoltista durante 40 años en los que estuvo en contacto con menores.

Así lo ha indicado Miguel Ángel Hurtado, la primera víctima de abusos por parte de este monje que hizo público su caso y que ha puesto en marcha el correo electrónico: abusos.montserrat@gmail.com para que todas las personas afectadas lo denuncien.

También la propia abadía de Montserrat creó una Comisión de Transparencia para investigar los posibles casos de abusos con otra cuenta de correo a la que también han llegado denuncias.

Así, sumando las recibidas por Hurtado, las que llegan a la abadía y las denuncias que se han hecho públicas en distintos medios, este abogado y promotor de la campaña «elabusonoprescribe» señala que son ya nueve las personas que han dado a conocer sus casos de abusos.

Ha explicado que la mayoría de los denunciados hasta la fecha tuvieron lugar entre los años 70 y 80, «pero no creo que este señor parara en los 90», sino que las víctimas de los delitos cometidos a partir de entonces son todavía demasiado jóvenes como para haber digerido lo sucedido.

«Las víctimas necesitan mucho tiempo para poder verbalizar los abusos» y los que ahora denuncian tienen entre 40 y 50 años, ha apuntado.

Por eso, Hurtado se muestra convencido de que el número de denuncias irá en aumento.

Mientras, este viernes Hurtado tiene previsto reunirse con la psicóloga de la Comisión de Transparencia creada por la abadía, a la que relatará su experiencia, aunque reconoce que no confía en dicha Comisión, ya que no la considera independiente.

«Tengo muchas dudas de que al final el informe vaya a ser muy crítico con la gestión de la abadía, creo que más bien es un blanqueamiento de imagen», ha lamentado Hurtado, que piensa que no se pondrá el foco en la responsabilidad de los abades como encubridores durante los años en los que ocurrieron los abusos.