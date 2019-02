Gobierno y Generalitat podrían nombrar a un coordinador para la mesa de partidos

El Gobierno y la Generalitat están hablando de la posibilidad de crear una mesa de partidos estatal como espacio de diálogo para abordar la crisis territorial de Cataluña, con un «coordinador» que dirija las reuniones, ha explicado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

«De lo que están hablando desde el Gobierno y desde la Generalitat es de una mesa de partidos, entiendo que no con un notario, por más que se quiera denominar así a esa figura, sino más bien con un coordinador», ha afirmado Lastra.

La portavoz parlamentaria y vicesecretaria general de los socialistas se ha referido así a las conversaciones que mantiene la vicepresidenta Carmen Calvo con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, después de que el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, supeditara a un acuerdo en ese foro la abstención de su grupo en el debate de la enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2019.

Aunque ha recalcado que el PSOE no quiere «mezclar» el diálogo con el soberanismo catalán con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, ha reconocido que, dado que se iba «avanzando en ese espacio de diálogo», el anuncio este martes de ERC de su enmienda a la totalidad -que ha formalizado esta mañana- ha sido «algo inesperado».

Tras apuntar que «lo que no ha habido todavía es un acuerdo» y que cuando lo haya, si es que lo hay, se hará publico», Lastra no ha cerrado la puerta a la petición de los independentistas de crear una mesa de partidos nacionales y no solo catalanes.

«Si hubiera un acuerdo sobre un coordinador en una mesa de partidos a nivel nacional se haría saber, ahora mismo no hay nada», ha apuntado.