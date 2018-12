PP y Ciudadanos en Andalucía confunden a las transgénicas con las personas transgénero

PP y Ciudadanos han presentado en las últimas horas un escrito con las Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía. Todo correcto, hasta llegar al punto en el que hacen referencia al apoyo a la diversidad sexual y de género, y confundir a las transgénicas con las personas transgénero.

El error no ha podido ser más llamativo y en las redes sociales no han tenido piedad con la metedura de pata en un tema, además, tan sensible.

"No volveré a confundir transgénico con transgénero".

En el apartado en el que ambos partidos reivindican la defensa de los derechos de personas del colectivo LGTBI dicen: «Defenderemos los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénico e intersexuales y lucharemos por la igualdad de trato contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género».