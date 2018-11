Sánchez mantiene su oposición al acuerdo del Brexit por Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que las posiciones de España y el Reino Unido en las negociaciones del Brexit correspondientes a Gibraltar «permanecen lejanas».

En un Twitter transmitido esta noche en español e inglés, Sánchez señala que su Gobierno «defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit», el próximo domingo.

Durante este jueves el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, había señalado en el Congreso que el Gobierno apoyará el Acuerdo y Declaración Política sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea si consigue «claridad suficiente sobre las implicaciones» jurídicas y políticas del artículo 184, que contempla que los asuntos sobre Gibraltar se abordarían entre Reino Unido y la UE, sin mencionar a España.

El artículo, «desconocido por todos salvo por quien o quienes lo introdujeron casi con alevosía y nocturnidad», fue descubierto por el equipo de Exteriores la noche del pasado miércoles, ha asegurado Aguiriano.

Para España, resulta fundamental que cualquier asunto sobre el Peñón sea siempre negociado entre España y el Reino Unido y cualquier acuerdo al respecto deberá contar con el visto bueno previo de España, por lo que la referencia deberá quedar explicitada «con total claridad», sobre todo tratándose de un acuerdo que regirá las relaciones en el futuro.

«Si este Gobierno obtiene la claridad suficiente, validada jurídicamente acerca de las implicaciones del famoso articulo 184, apoyará los textos en el próximo Consejo Europeo. Si no, no», ha dicho en su comparecencia ante la comisión mixta para la UE del Congreso Luis Marco Aguiriano.

Anoche Pedro Sánchez y Theresa May mantuvieron una conversación telefónica en la que el mandatario español pidió a la primera ministra británica una pregunta «sencilla: sí o no» (sobre la negociación directa entre España y el Reino Unido).

«Si es no, nos queda poco por hablar y habrá que pensar durante los próximos días», y si es no, no votaré que sí al acuerdo de retirada ni la declaración política, si es que hay Consejo el domingo», le dijo Sánchez a Theresa May.