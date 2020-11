Citroën ya comercializa en España el nuevo ë-Space Tourer 100% electric

El nuevo Citroën ë-SpaceTourer 100 % ëlectric, ya está disponible para pedidos en España. Este nuevo modelo se inscribe en la estrategia de electrificación de la marca denominada Inspirëd by You All.

El modelo mantiene todas las cualidades del SpaceTourer en modo 100 % eléctrico, como la posibilidad de elegir entre tres carrocerías que permiten acoger hasta nueve personas a bordo, su ultra-modulable habitáculo, las quince tecnologías para una conducción tranquila y la altura de 1,90 m que le permite acceder a todos los parkings. El ë-SpaceTourer se ofrece en tres versiones: Feel & Shine para particulares y Business para profesionales.

Disponible en dos niveles de autonomía (230 km y 330 km bajo el ciclo de homologación WLTP), responde a las necesidades de cada usuario y permite acceder libremente a las zonas de bajas emisiones de CO2.

El nuevo ë-SpaceTourer está a la venta desde 39.970 euros.