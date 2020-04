Doble victoria del Porsche Taycan en los premios World Car of the Year

El Porsche Taycan ha ganado dos premios de World Car of the Year Awards 2020. El nuevo modelo 100% eléctrico de Porsche se ha llevado el premio World Luxury Car y el World Performance Car of the Year.

Además, en ese apartado World Performance Award, Porsche ha logrado un triplete histórico, clasificando al 911 y al 718 Spyder/Cayman GT4 por detrás del Taycan. Un jurado compuesto por 86 periodistas del mundo del motor votaron y evaluaron a más de 50 nuevos modelos. La organización del WCOTY anun- ció los ganadores en una conferencia online. Michael Steiner, miembro del consejo de dirección de Porsche AG responsable de Investigación y Desarrollo, recogió los premios.