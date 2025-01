La autodeterminación como medida para garantizar la paz internacional

«La realización del derecho de autodeterminación es una estrategia de prevención de conflictos locales o regionales que pueden convertirse en una amenaza para la paz internacional», defiende el abogado cubano Alfred-Maurice de Zayas, exsecretario del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y actual experto independiente. En su argumentación incluye el caso catalán porque sostiene que España «está obligada a respetar y promover este derecho», como lo están «todos los países de la Unión Europea». «Así lo acordaron al firmar los tratados de Mastrich y de Lisboa», recordó ayer el autor de numerosos libros, como The human rights industry.

«Se da la situación de que los derechos humanos están muy politizados, hasta el punto de que han derivado en una industria. La aplicación de estos derechos se hace con dobles rasero: se aplica aquí, pero no allá. No se sigue una lógica, lo marca el poder, y esta arbitrariedad resta credibilidad al sistema de Naciones Unidas», comentó De Zayas en una rueda de prensa con motivo de su presencia en Palma invitado por la Assemblea Sobiranista de Mallorca.

El abogado e historiador formado en Harvard cree que «Catalunya puede ser un estado, y el referéndum es la mejor manera para que el pueblo catalán elija sin intimidación ni violencia. En esos procesos también se deben evitar las noticias falsas, porque en la consulta que hubo en Escocia tuvieron peso en muchos votantes». «Cuando los delegados de Rajoy vinieron a verme para conocer mi opinión sobre la cuestión catalana, les respondí que tenían derecho a un referéndum, pero que establecieran criterios para determinar qué porcentaje de participación validaría la consulta. Es una pena que prefirieran la violencia», lamentó.

A De Zayas le acompañaron dos miembros del Cercle Català de Negocis. «Si Catalunya no es un estado es porque Junts, ERC y la CUP no lo han querido porque prefirieron entregarse a la justicia española. No han querido efectuar la independencia legal, democrática y pacífica que esperábamos. Se han comportado como sociedad civil y no como un estado. Ha faltado una fuente de poder», sostuvo Albert Pont, que vino en representación de Jordi Castellà, candidato del Cercle a sustituir a Carles Puigdemont en el Consell de la República. «Si gana, entraremos, algo que no hemos hecho nunca porque veíamos que todo era politiqueo para financiar a un partido», dijo en referencia a Junts. Su compañero, Xavier Campos, cree que los Països Catalans son un caso único en el mundo en el ámbito del derecho de autodeterminación.