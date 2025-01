Los trabajadores de los servicios de protección y atención de menores de Mallorca han anunciado que mantendrán sus movilizaciones previstas para este mes ante la falta de avances en el pago del plus de insularidad que tienen reconocido por convenio.

Tanto CCOO como el STEI, que han encabezado las reclamaciones, han trasladado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) diversas contrapropuestas para conseguir una solución «concreta e inmediata» al incumplimiento del pago de este complemento salarial, pero de momento no han obtenido respuesta.

Es por ello, según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, por lo que han decidido mantener las movilizaciones que tenían previstas para los próximos 6 y 20 de febrero (11.00 horas), cuando se concentrarán frente a la sede del Consell de Mallorca. La primera acción de protesta tuvo lugar el pasado 16 de enero, cuando cerca de 150 trabajadores de los centros de menores se congregaron ante el edificio que alberga las dependencias del IMAS.

Las organizaciones sindicales reclaman un plus de insularidad de 91 euros mensuales, que está contemplado en los convenios colectivos del estatales y autonómicos de 2012 y 2019, respectivamente. Subsanar el impago de este complemento, que afecta a más de 600 empleados en Mallorca, supondría -según los cálculos de CCOO y STEI- para la institución insular un desembolso de cerca de un millón de euros.

Un día antes de la primera concentración, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, se reunió con los representantes sindicales y les trasladó su compromiso de aplicar el plus de insularidad durante el primer semestre de este 2025 y de forma retroactiva a 1 de enero. Las intenciones del Consell de Mallorca, a juicio de los sindicatos, son «papel mojado», por lo que han exigido que el compromiso de efectuar el pago del complemento sea realice por escrito.

Las palabras de Sánchez, además, llegaron después de que los sindicatos lamentaran que desde el IMAS, tras un año de negociaciones, se les había trasladado que no se había destinado una partida para el pago del plus de insularidad a los trabajadores de los centros de menores en los presupuestos de 2025. «Seguimos exigiendo el cumplimiento inmediato de los derechos laborales, basta de excusas. El plus de insularidad es un derecho contemplado el convenio, no un favor que nos hace la administración», han subrayado las organizaciones sindicales.