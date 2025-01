PP y Vox han rechazado este miércoles la comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, para explicar cómo es la gobernabilidad en Baleares, solicitada por el PSIB. Según ha señalado el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Portavoces del periodo de sesiones, la presidenta «ya fue clara» en su última comparecencia. Además, ha calificado la iniciativa de los socialistas de «inocua» e «incoherente».

«El PSIB pide una comparecencia para saber cómo ganará el Govern las votaciones y el PP gana la votación y el PSIB la pierde», ha apuntado Sagreras, agregando que es una situación «contradictoria». La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha argumentado el voto en contra de su formación con su intención de «no entrar en los juegos, comedias y discusiones» de la izquierda.

De su lado, los grupos parlamentarios del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han criticado el rechazo de PP y Vox, al considerar que es necesario que Prohens explique su hoja de ruta. A su parecer, la líder del Ejecutivo tenía así «una oportunidad» para explicar la hoja de ruta que, según han resaltado los portavoces de PSIB y MÉS, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, «está caducada». «Lo que explicó en octubre ya no existe», ha dicho Apesteguia.

En este sentido, el ecosoberanista ha calificado el rechazo a la comparecencia como un acto de «oscurantismo» que «no beneficia a nadie» y ha considerado que no es bueno para el Govern «no dar la información» sobre el programa de gobierno y sus mayorías.

Igualmente, el socialista Iago Negueruela ha criticado que el nuevo periodo de sesiones ha comenzado «sin medidas para la saturación, sin presupuestos y sin opinión sobre la presidencia del Parlament». Además, ha cuestionado «qué hay detrás» para que PP y Vox hayan votado conjuntamente en contra de la comparecencia.

Según Negueruela, el Govern ha tenido que hacer «un juego de equilibrios» en relación con la votación en contra del PP al decreto ómnibus del Gobierno central y con la gratuidad del transporte público. «Lo que queda claro es que para Prohens Feijóo 'first' antes que Baleares», ha criticado, a la vez que ha agregado que la presidenta ha hecho «de todo para salvar el desastre» del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha remarcado que los motivos para celebrar la comparecencia «sobran» y, además, ha reprochado a Prohens «no mover ni un dedo» para aprobar unos presupuestos para 2025.

El menorquinista ha comparado la situación actual, a su criterio, de «incertidumbre política» y «anomalía inmensa», con una serie, al apuntar que terminó el periodo de sesiones sin presupuestos «como el guión de una serie que termina la temporada con un elemento que hace que la gente se enganche a la siguiente».

Por último, según la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, es «más que dudoso» que el Govern tenga una mayoría consolidada. En esta línea, ha reclamado saber con quién aprobará el Ejecutivo sus iniciativas «teniendo en cuenta que una de las variables es que lo haga con tránsfugas».