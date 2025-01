El Govern prevé invertir más de 5.400 millones procedentes de fondos finalistas hasta 2030

El nuevo Marco Estratégico de inversiones de las Illes Balears 2030 (MEIIB30) contempla financiar inversiones por un total de 5.479 millones de euros en los próximos años. Así lo ha detallado este martes el vicepresidente del Govern de les Illes Balears, Antoni Costa, en una rueda de prensa en la que, junto con la directora general de Fondos Europeos, Bárbara Barceló, ha presentado el nuevo marco que coordinará todas las inversiones que se impulsan desde la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con una financiación finalista asociada.

Costa ha explicado ha explicado que el nuevo marco de inversiones, fruto del consenso con todos los partidos políticos y agentes económicos y sociales, sustituye la anterior estrategia de inversiones aprobada por el Govern en 2021. «El nuevo marco es mucho más amplio y con mayor alcance al abrir las fuentes de financiación», ha señalado. Según el vicepresidente, «el objetivo principal del nuevo MEIIB30 es maximizar la eficiencia en la asignación de fondos finalistas, asegurando la alineación de los proyectos con las prioridades estratégicas y promoviendo el desarrollo de las Illes Balears».

La Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació concibe el nuevo marco como una metodología dinámica y adaptable «para obligar a una planificación desde el momento de la selección de los proyectos, durante su ejecución y después del mismo, asegurando una asignación eficiente de los recursos y la ejecución óptima de cada proyecto con las fuentes de financiación adecuadas», ha explicado Barceló, quien ha subrayado que «además, habrá un análisis del impacto de las inversiones y del cumplimiento de los resultados».

El nuevo marco estratégico de inversiones, resultado de las líneas políticas marcadas desde el Govern, según Costa, se estructura en tres ejes clave alineados con la triple sostenibilidad: económica (competitividad); ambiental (desarrollo sostenible) y social (cohesión e igualdad). Cada uno de estos ejes tiene asignada varias líneas estratégicas de política inversora en el impulso de la diversificación, la tecnología y la sociedad del conocimiento (eje económico); la economía circular, las energías renovables y la gestión hídrica eficiente (eje ambiental) y la inclusión social, la igualdad de oportunidades, los entornos saludables y la administración agil (eje social). Para Antoni Costa, «las prioridades más inmediatas de inversión son el ciclo del agua, las infraestructuras educativas y sanitarias, innovación, las energías renovables y el turismo sostenible».

El nuevo marco tiene tres tipos de fuentes de financiación: europea, entre los que figuran los fondos de política de cohesión; estatal (el factor de insularidad) y autonómica (impuesto de turismo sostenible, entre otros)

ITS

Durante la presentación del nuevo marco estratégico de inversiones, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, no ha descartado que la subida del Impuesto de Turismo Sostenible que planea el Govern pueda aprobarse para este verano, aunque ha insistido en que «puede ser un poco precipitado». El portavoz del Ejecutivo se ha remitido a las palabras de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en relación a lo «ajustado» de los tiempos para impulsar esta medida antes de la próxima temporada alta.

Antoni Costa, en todo caso, ha insistido en que el hecho de que «la aplicabilidad práctica de la medida este verano sea precipitada no quiere decir que no se esté trabajando en esta y otras cuestiones» y ha anunciado que presentarán una propuesta antes de que empiece la temporada: «Igual no se hará ahora, pero habrá subida del ITS», ha recalcado, señalando también que no se ha concretado todavía en qué porcentajes cambiará.

Por otro lado, el vicepresidente ha indicado que el Govern trabaja con «voluntad inequívoca» para llegar a un acuerdo con los sindicatos para pagar los recortes salariales aplicados en pandemia. Costa no ha concretado si el acuerdo con las fuerzas sindicales se firmará este jueves.