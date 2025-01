Francesc Pomar Mir, dueño de las pastelerías Pomar, ha fallecido este martes en Campos. Maestro pastelero y miembro de la tercera generación del conocido negocio familiar, dedicó toda su vida a innovar y mantener el legado de la repostería típica mallorquina. El pasado mes de octubre, Pomar Mir fue honrado con la Taperera de Plata, una prestigiosa distinción otorgada por el Ajuntament de Campos. Este galardón reconocía su incansable dedicación y compromiso con la pastelería, que ha llevado a la excelencia a una de las empresas más emblemáticas de la isla.

Las Pastelerías Pomar son un negocio familiar que se inicia en 1902 de la mano de Francesc Pomar Aguiló, abriendo una panadería en el corazón de su pueblo, Campos, donde aún se conserva una de las tiendas y el obrador principal. Francesc trae consigo los conocimientos que adquirió sobre pastelería en Barcelona, donde también regentó un negocio, y empieza vendiendo pan, ensaimadas tartas y pasteles.

Posteriormente se incorpora al negocio familiar el hijo de Francesc, Joan Pomar Pomar, tomando el relevo de Francesc y siendo ayudado por su esposa (Magdalena Mir Cladera) y la madre de este (Francisca Pomar). El hijo de Joan, Francesc Pomar Mir, junto con su esposa, Francisca Oliver Roig, recogen el testigo del negocio en la década de los 60 transformándolo en una de las pastelerías más conocidas de Mallorca.

Francesc se encarga de introducir muchos conceptos (dulces, salados, chocolates, ingredientes, recetas, etc.) que ha aprendido durante los cursos, estudios y viajes que emprende con este objetivo. Además de esto son muy importantes, los conocimientos que adquiere junto a los mejores maestros pasteleros del mundo y también en su escuela de pastelería, la primera de Mallorca, donde enseña tanto como aprende.

El oficio se enriquece compartiendo recetas, lo que transforma en mito el hecho de que no se deben compartir las recetas pasteleras. Una misma receta hecha por diferentes pasteleros, nunca quedará igual a todos. En la actualidad, los hijos y nietos de Francesc Pomar y Francisca Oliver (cuarta y quinta generación) son quienes gestionan las tiendas, con la misma ilusión que sus antecesores. Actualmente, Pastelerías Pomar dispone de tres tiendas: dos en Campos (C. Plaça, 20 / C. Jaume II, 2) y una en Palma (C. Manacor, 3), y una tienda online.