La crisis de Muface tiene en vilo a un millón y medio de funcionarios en España, de los que unos 15.000 se encuentran en Baleares, ya que aún no saben quién se va a hacer cargo este año de sus asistencia sanitaria. El Gobierno ha vuelto a prorrograr el plazo para la adjudicación de este servicio, que finalizaba este lunes, a la espera de poder conseguir que alguna aseguradora se presente.

Sin embargo, desde el sindicato CSIF han decidido mantener la huelga, prevista para la primera quincena del próximo mes de febrero, ya que siguen sin garantías de cómo se prestará la asistencia sanitaria de los trabajadores públicos. El citado sindicato aún desconoce las características precisas de los paros.

Juan Nieto, portavoz de CSIF en Baleares, sí precisa que están convocados a la huelga todo el personal de la administración general del Estado (entre los que se encuentran administrativos, policías, etc.), los trabajadores de Correos y los docentes que dependen del Gobierno. En las Islas son unos 15.000, aproximadamente.

Nieto lamenta que «algunos compañeros han tenido problemas para ser atendidos por parte de las empresas que le dan cobertura sanitaria». En este punto, el citado sindicalista resalta que hasta que no haya una nueva convocatoria tienen que seguir prestando los servicios a sus asegurados.

Mejoras en las primas

El Gobierno ha ofrecido a DKV, Asisa y Adeslas mejorar las primas. La última de estas empresas ha comunicado que «ha estado manteniendo a lo largo de esta pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública». «Fruto de estas conversaciones, podemos confirmar que se han producido avances significativos que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface». Este lunes también se ha sabido que Asisa podría estar reconisderando la opción de presentarse.

El portavoz de CSIF en Baleares ha expresado su deseo de que al menos concurran dos empresas al concurso de Muface con la finalidad de garantizar que la cobertura sanitaria d elos empleados públicos es la adecuada.

«Importantes repercusiones en la sanidad pública balear»

La consellera de Salut, Manuela García, advierte que asumir a los funcionarios de Muface tendría «importantes repercusiones en la sanidad pública balear». En este sentido, expresa su preocupación por la repercusión que tendría en las listas de espera. «Una entrada súbita de un volumen de pacientes importante, significa mucha mayor afluencia en cada centro de salud, en cada hospital, nuevas consultas, nuevas operaciones quirúrgicas… es indudable que tendría un impacto muy significativo sobre las listas de espera».

Esta opinión es compartida por el presidente del Col·legi Oficial de Metges de Baleares, Carles Recasens. «Asumir a los 15.000 funcionarios de Muface en Baleares aumentará las listas de espera y mermará la calidad de la sanidad pública balear». No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad, ya que considera que «el sistema de salud público balear no colapsará», aunque insiste en que su calidad sí empeorará. En este sentido, argumenta que no entró en colapso en la pandemia de la COVID-19, por lo que cree que podrá asimir la cobertura de los servicios que pueden demandar los funcionarios a los que hasta ahora da cobertura sanitaria Muface. Además, añade que está acostumbrado a «oleadas cíclicas por la llegada de turistas. «El sistema sanitario de las Islas ya está tensionado, ya que tiene una gran demanda que ha ido en aumento y hay una dalta de trabajadores. Por tanto, añadir 18.000 tarjetas sanitarias lo sobretensionará aún más», expone.