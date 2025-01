AirBnB pondrá a disposición de los vecinos un teléfono de atención por posibles molestias derivadas del alquiler turístico. La plataforma tendrá un servicio específico en Baleares para solventar problemas por ruidos y otras incidencias que amenacen la convivencia (molestias en espacios comunes, actos incívicos, vandalismo, etc) y para mediar entre vecinos, turistas y propietarios si estos conflictos pasaran a mayores. La empresa especializada Roomonitor se encargará de proveer de este servicio en colaboración con la propia plataforma de alquiler turístico. Asimismo, también se hará llegar a los visitantes un manual de buenas prácticas.

Ambas firmas han presentado este viernes en Fitur este plan piloto en compañía del Govern y de la patronal del sector en las Islas, Habtur. El programa, denominado We Respect, ya se ha instaurado en otras ciudades de España como Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia. La hoja de ruta pasa ahora por una campaña de comunicación y de adhesión de las propiedades de alquiler turístico al proyecto, un proceso que se iniciará a partir de abril, alrededor de Semana Santa, aunque no se espera disponer de todos los datos necesarios hasta después del verano. El plan se realizará en Mallorca, aunque se pretende extenderlo al resto de islas en un futuro cercano.

El conseller de Turisme, Cutura i Esports, Jaume Bauzà, ha señalado que este acuerdo supone «un hito» en pro de «la reafirmación de la excelencia de Baleares como destino turístico».También ha puesto en valor el papel del turista que opta por el alquiler vacacional, ya que realiza "el 70 % del gasto fuera de casa", lo cual "nutre la economía balear de manera significativa".

Sara Rodríguez, directora de políticas públicas de AirBnB en España y Portugal, ha indicado que se sienten «orgullosos» de desplegar este proyecto en un destino como Mallorca y ha subrayado el compromiso de todo el sector por la convivencia entre turistas y residentes. «La sostenibilidad social, el turismo responsable y el respeto al destino son prácticas que ya llevan a cabo los propietarios de alquiler turístico y esperamos que sea un éxito». Gabriel Pérez, jefe de Relaciones Públicas de Roomonitor, ha señalado que este tipo de servicios proporcionan "valor añadido" al destino.

Por su parte, la gerente de Habtur, Maria Gibert, explicó que con esta iniciativa, el sector pretende "enviar el mensaje de nuestra preocupación por ser respetuosos con los residentes". Por ello, ha destacado que "nuestro sector es cada día más responsable y más sostenible".