La plataforma ciudadana Menys turisme, Més vida ha convocado una jornada para enfocar la continuidad de las movilizaciones para exigir límites al turismo y la «necesidad de un cambio de rumbo real del modelo económico de Baleares».

La jornada, según ha informado la plataforma en un comunicado este jueves, se llevará a cabo el próximo 15 de febrero y será la continuación de las dos asambleas celebradas en otoño en las que se pusieron sobre la mesa varias propuestas. Así, han estado trabajando en ellas y se concretarán en la próxima jornada, con el objetivo de prepararse para «embestir la nueva temporada».

La plataforma ha subrayado que se «refuerza» ante las políticas del Govern balear y del Gobierno central. En concreto, han criticado el anuncio realizado por la presidenta autonómica, Marga Prohens, en Fitur sobre la movilización de más de 1.120 millones de euros para la sostenibilidad y modernización del turismo. A su parecer, es «una auténtica barbaridad» de dinero público «destinado a fortalecer y seguir impulsando un sector que lo que necesita es decrecer de forma paulatina y planificada».

«La presidenta habla de sostenibilidad cuando en realidad todas las apuestas del Govern van decididamente enfocadas a mantener y mejorar la competitividad y el posicionamiento del sector turístico», han añadido, a la vez que han lamentado que se destinen inversiones millonarias «para mejorar el bienestar del lobby turístico» mientras la infraestructura pública de transporte, sanidad o territorio «están cada vez más cerca del colapso».

Además, han subrayado que la presidenta del Ejecutivo balear «se ha olvidado» de explicar en Fitur que agentes sociales y ecologistas han salido del Pacto social y político por la sostenibilidad, poniendo de manifiesto la «incoherencia» entre el discurso de sostenibilidad ambiental y social con las políticas activas e inversiones que «solo piensan en la sostenibilidad del sector». Por otro lado, en relación con las medidas anunciadas por el Gobierno central en materia de vivienda, la plataforma ha considerado que «son totalmente insuficientes» y que tendrán un impacto «muy leve» en Baleares.

Según Menys turisme, Més vida, «ayudan a los rentistas a hacerse más ricos» con excepciones y bonificaciones fiscales para sacar viviendas del alquiler turístico y no tendrá «grandes efectos» la limitación de la compra a extranjeros no comunitarios porque la mayoría de inversores que buscan vivienda son europeos. Además, han continuado, «tampoco se notará mucho» la transferencia de suelo público para aumentar el parque público porque no hay casi solares de titularidad pública y muchos ya se han visto afectados por el decreto de vivienda del Govern, que ya preveía la cesión de suelo público y el cambio de usos y, a su criterio, hasta ahora no ha tenido mucho efecto.

La plataforma apuesta por intervenir el mercado del alquiler y compraventa, eliminar progresivamente el alquiler turístico de viviendas y comenzar a plantear medidas «contundentes» de expropiación de viviendas a fondos de inversión. «Es necesario que la vivienda recupere la función social que le es propia y se blinde ante la mercantilizacion turística y la especulación financiera inmobiliaria en unas Islas totalmente tensionadas por un aumento inducido de la oferta turística que el Govern financia con dinero público disfrazándolo de sostenibilidad», han reprobado.