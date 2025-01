«Veo posible que se instale en zonas portuarias o donde no queda posidonia porque nos la hemos cargado, pero no veo algo parecido a lo del mar de Alborán», considera el biólgo y director general de Pesca del Govern, Antoni Garau, sobre la potencial amenaza para Balears del alga Rugulopteryx okamurae, la especie exótica invasora considerada por la Unión Europea como la más peligrosa del Mediterráneo por los impactos socioeconómicos que provoca.

«La sensación que tengo por experiencia tras muchos años en el sector es que si no ha llegado todavía a las Islas es por la falta de nutrientes de nuestras aguas y la presencia de la posidonia, una especie muy resistente», comenta Garau con motivo de la alerta que ha generado en el Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA-UIB-CSIC) la llegada del alga al Port Olímpic de Barcelona.

«En caso de que llegue, mi impresión es que no se reproduciría de forma tan intensa como en el estrecho de Gibraltar», insiste el director general, porque esta especie ha proliferado por toda la costa andaluza, que es la más afectada del país, pero también por Murcia, Alicante y Canarias. También está en el litoral del norte de África, Sicilia y Portugal. Baleares, de hecho, está considerada como una zona altamente favorable para su crecimiento, según el Gobierno.

«Es probable que llegue, pero no hay medidas posible para impedirlo. En estos casos, en el mar, es muy complicado actuar. No es que no nos preocupe, pero ya habido otras invasiones de especies exóticas que han quedado en nada, como la Caulerpa taxifolia», dice Garau.

La Rugulopteryx coloniza los fondos marinos hasta recubrirlos por completo y, al no ser apetecible como alimento para los peces, provoca un éxodo que reduce la biodiversidad al mínimo. Su capacidad para reproducirse es tan alta que constantemente libera restos vegetales que emergen a la superfície y que son transportados por las corrientes hasta la costa, donde llegan a recubrir playas enteras y afectando a las redes de pesca.