La Associació d’Usuaris del Tren ha mostrado este lunes su malestar al denunciar que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) no informó adecuadamente sobre la modificación del horario de trenes debida a la festividad de Sant Sebastià. El servicio de trenes funcionó con el horario reducido de días festivos, lo que implicó menos frecuencias, sin que los usuarios fueran notificados de este cambio con antelación, denunció la asociación.

El motivo de la confusión es que, aunque en Palma, sede de la empresa, era festivo, muchos de los usuarios del tren residen en la Part Forana y querían hacer uso del servicio al igual que en los días laborables. Los miembros de la asociación señalan que el tren es un servicio público que debe cubrir las necesidades de toda la isla y no solo de la capital. «El servicio no debería reducirse si no es fiesta en toda Mallorca», reclamaron.

También señalaron que este problema responde a una tendencia recurrente que ya ha generado quejas en otras ocasiones. Según los usuarios, hay un problema de «palmacentrismo», en el que se priorizan las decisiones relacionadas con Palma y se desatienden las necesidades del resto de municipios.