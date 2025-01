La consultora Servicios de Gestión Turística (Sergestur) ha elaborado la lista de los '150 más influyentes' del sector turístico en 2025 que incluye a 27 empresarios y expertos de Baleares. La presentación oficial de las personalidades turísticas más influyentes del sector se hará oficialmente en el marco de Fitur 2025, que se celebra la semana que viene.

El listado incorpora nuevos perfiles profesionales y aumenta el porcentaje de mujeres en cargos de responsabilidad. Estos son los seleccionados de las Islas en el orden que aparecen en la lista de Sergestur: Fermín Carmona, Rafael Bover, Jimmy Pons, Maria José Aguiló, Alicia Reina Escandell, Naomí Riu Rodríguez, Luis Riu Güell, Abel Matutes, Eva Ballarín, Dolores Ordóñez Martínez, Simón Pedro Barceló Vadell, Magda Ramis Garau, Sabina Fluxà, Thenemann Fluxà, Cristina Perea, Jose Guillermo Díaz Montañes, Xavier López Llull, Gabriel M. Subías Cano, Gabriel Juan Escarrer Jaume, Laura Garrido Mayol, Diego Calvo, Manuel Molina Espinosa, Marc Rahola Matutes, Encarna Piñero García, Víctor Mayans Asian, Sonia Mateos Arco y Luisa Cámara.

Fermín Carmona es el CEO de Starstup, una tecnológica diseñada para revolucionar las reservas hoteleras y mejorar la experiencia digital de los clientes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector turístico y ha liderado más de 200 proyectos en áreas como el marketing, las ventas, eCommerce y experiencia cliente. Fue SVP Sals Operatios en Grupo Iberostar liderando un equipo de 170 personas en 12 países. Rafel Bover, tiene también dos décadas de experiencia y está especializado en innovación digital y desarrollo de producto. El Iberostar lideró iniciativas estratégicas que inspiraron la creación de Hjotelverse como proyecto de intraemprendimiento.

Jimmy Pons desarrolla proyectos que buscan el equilibrio entre lo humano, lo sostenible y lo tecnológicamente avanzado. Desde 1996 ha desarrollado proyectos de innovación turística en España y Latinoamérica. Es cofundador de 55plushub.es y fundador de Firtuex, una herramienta de márketing para el turismo Firtual. Ha trabajado con ICTE, ITH y Fundación Biodiversidad y es el ideólogo de Fiturtech. Innovó con estrategias de promoción para destinos turísticos. Desde 2017 investiga cómo la blockchain, la inteligencia artificial, las criptomonedas, los metaversos coleccionables digitales o NFT’s impactarán en el turismo. Es coautor de libros sobre mindfulness ejecutivo, conferenciante y profesor de innovación turística.

Maria José Aguiló, es la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, cargo que ocupa desde octubre de 2017. Su trayectoria profesional ha estado ligada al mundo asociativo y destaca su defensa de la colaboración público privada a través del primer Consorcio de Promoción Exterior creado en Baleares con el que los hoteleros y el Ajuntament d’Alcúdia sumaron esfuerzos para optimizar y desestacionalizar el turismo mejorando el destino.

Alicia Reina Escandell es la directora de Migjorn Ibiza y presidenta de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel (AEDH). Galardonada con la Estrella de Oro por la AEDH en 2021, ha sido considerada como una de las 150 personas más influyentes del Turismo desde 2022.

Naomí Riu y Luis Riu son la directora financiera y el propietario y CEO de RIU Hotels & Resorts.

Abel Matutes Prats, es el presidente de Palladium Hotel Group, considerado uno de los grupos hoteleros más innovadores del mercado español. Opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones en siete países.

Eva Ballarín es un referente internacional en Turismo, Hotelería, Restauración y MICE. Es empresaria, consultora estratégica, profesora y conferenciante, además de miembro del Consejo Nacional de Turismo de España. Ya fue reconocida entre los 150 líderes más influyentes del Turismo en 2020. Es cofundadora de Tanit Ibiza Conexión, un espacio dedicado al impulso del talento femenino. Su último proyecto es HORECAlity, la primera aula/consultoría online orientada a mejorar la competitividad de Hoteles y Restaurantes con programas de implementación efectiva.

Dolores Ordóñez Martínez, es la directora general de AnySolution en Baleares. Doctora CUM LAUDE en Espacios de datos de turismo, es licenciada en derecho por la universidad de Deusto. Está especializada en estrategias innovadoras para SmartCities, destinos inteligentes y sostenibilidad. Preside Planetic, es vicepresidenta de TURISTEC y GAIA-X España. Coordina el Espacio Europeo de Datos de Turismo y el Centro de Competencias Europeo para la gestión de datos en STIs. Fue seleccionada como una de las diez expertas en destinos turísticos inteligentes de la Unión Europea y coordina el track de Turismo del Intelligent Cities Challenge de la Comisión.

Simón Pedro Barcelo Vadell es el copresidente del Grupo Barceló, fundado en 1931 en Mallorca centrado en dos negocios: Barceló Hotels y Ávoris, con una plantilla de 40.000 personas. Es la segunda cadena hotelera de España y una de las 30 más grandes del mundo, con 300 hoteles y 66.000 habitaciones. Ávoris integra más de 1.600 agencias de viajes, turoperadores y receptivos, así como una compañía aérea. El grupo colabora con la Fundación Barceló que lleva a cabo proyectos solidarios en países vulnerables, especialmente en África.

Magda Ramis Garau es la vicepresidenta ejecutiva del Grupo Garden. Hija del fundador y prsidente del grupo, Miquel Ramis, es la segunda generación al frente de la empresa.

Sabina Fluxà y Thenemann Fluxà (hijas de Miguel Fluxà) son la Chairman y CEO del Grupo Iberostar, multinacional española de turismo familiar con una cartera de 120 hoteles de cuatro y cinco estrellas en 19 países del mundo y un equipo global de más de 34.000 personas de 91 nacionalidades.

Cristina Perea es la directora general de Roiback. Com (HBX Group) de Baleares. Autora del libro ‘Pienso luego fidelizo’ actualmente trabaja como consultora en Roiback, empresa tecnológica y de servicios líder en el sector hotelero.

José Guillermo Díaz Montañés es el presidente y fundador de ARTIEM Hotels. Ha desempeñado roles clave en organizaciones turísticas y empresariales como ZONTUR, ICTE y CEHAT. Además es presidente fundador del Instituto Tecnológico Hotelero. Ha recibido la Medalla de Oro al Mérito Turístico.

Xavier López Llull es el cofundador y CEO de EisiSoft, empresa líder en la digitalización de procesos operativos para el sector hotelero.

Gabriel M. Subías Cano es CEO de W2M WORLD2MEET, proveedor global de servicios en más de 175 países, ofreciendo alojamiento, traslados, excursiones, circuitos y servicios de handling.

Gabriel Juan Escarrer Jaume es el Chairman y CEO de Melià Hotels Internacional, grupo hotelero creado por su padre hace más de 60 años en Mallorca. Cuenta con más de 370 hoteles en más de 41 países que se comercializan bajo las marcas Gran Melià Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Melià, Melià Hotels & Resorts, Zel, Innside by Melià, Sol Hotels & Resorts y Tryp by Wyndham.

Laura Garrido Mayol es fundadora y directora de de ético.es, una consultoría estratégica de sostenibilidad y comunicación en el sector turístico.

Diego Calvo es CEO y cofundador de Concept Hotel Group que ha creado nueve marcas hoteleras en Iviza, cada una con su propia personalidad y concepto.

Manuel Molina Espinosa es el cofundador y editor de Hosteltur.com, plataforma de información para profesionales de la industria turística en España con soportes digitales, la revista Hosteltur y el programa de televisión autonómico Hosteltur TV.

Marc Rahola Matutes es CEO y fundador de OD Group. En 2009 creó una línea hotelera propia que hoy tiene 15 hoteles y dos marcas de band residences.

Encarna Piñero García es Global CEO del Grupo Piñero. La empresaria de Baleares está convencida de la necesidad de un liderazgo humano y transformador.

Víctor Mayans Asian es el director de márketing de ARTIEM Hotels. El menorquín es además profesor en escuelas de negocios y masters, conferenciante y creator y mentor de profesionales en su programa ‘Growth Marketer System.

Sonia Mateos Arco es Global Business Development Manager de Neobookings, una consultora tecnológica líder en el sector. Está especializada en venta directa y soluciones para la gestión de cobros online.

Luisa Cámara es Chief Commercial Officer (CCO) de Travelgate. Desempeña un papel fundamental en la dirección de la estrategia comercial global de la compañía y en el fortalecimiento de relaciones sólidas con los Partners.