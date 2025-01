Mallorca alcanzará la semana que viene el pico de la epidemia de la gripe con solo un 45 % de la población vacunada. Así lo ha explicado este martes Jordi Reina, jefe de Virología de Son Espases. Las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià dispararán los casos, según los expertos.

Este año circulan dos tipos de gripe, A y B. Aunque la primera es mayoritaria con un 75 % de los casos, la B juega un papel fundamental porque afecta prioritariamente a los niños, sobre los diez años de edad. Los menores son los principales vectores de transmisión de la gripe en Baleares.

«Ya sabemos que es una epidemia social. Hace tres semanas el virus sisticial, que afecta preferentemente a los niños, era el dominante pero ya ha passdo la epidemia y el virus que predomina en este momento de forma masiva es la gripe. Son el 80 % de los casos de virus respiratorios en Baleares», dice Reina.

¿Tiene sentido vacunarse ahora? «Es cierto que siempre tiene sentido vacunarse, pero también lo es que el cuerpo necesita al menos quince días para obtener la respuesta inmunológica que le protege. Si ahora circula el virus y te pones la vacuna, si te contagias dentro de tres días, hay que ser consciente de que no habrá dado tiempo a que la vacuna haga su función», avisa el experto.

Reina informa de que en este momento hay 18 virus que circulan en Baleares de los que la gripe es la mayoritaria, seguida del VRS y de la Covid-19.

Epidemiología ya ha advertido a la Gerencia Sanitaria de lo que está por venir para que se dote de recursos suficientes al sistema sanitario para hacer frente al gripe de la gripe si este finalmente llega la semana próxima. «Comparando con temporadas anteriores no vemos un componente diferente, no es más contagiosa ni más virulenta. Es una temporada normal, no sé qué nivel llegará a coger pero no tiene un componente virulento mayor al de la temporada anterior», dice Reina.

Las tasas de la epidemia de la gripe se publican cada jueves en Baleares. La Red centinela es la encargada de vigilar. «Excepto el coronavirus, todo subirá seguro», concluye el jefe de Virología de Son Espases.