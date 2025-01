Més per Mallorca no garantiza y pone condiciones a su apoyo a la batería de medidas presentada por el Gobierno de España en materia de vivienda, pero especialmente en los puntos que afectan más a Baleares, un punto de caliente dentro de la crisis habitacional que vive nuestro país y la comunidad en consecuencia. El coordinador general de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, mostró la postura crítica de la misma tras el anuncio por parte de Pedro Sánchez de limitar la compra por parte de extranjeros no comunitarios, elevándoles la carga fiscal sobre estas operaciones.

Recordó Apesteguia, en nombre de Més per Mallorca, que «en ningún caso» la solución pasa por diferenciar a las personas por su origen o procedencia, sino por el uso que quieran o pretendan hacer de la vivienda. «Queremos que las csas sean para quienes residen y no para especular. Por eso, no se trata de subir los impuestos a estadounidenses, chinos o argelinos, sino de permitir sólo la compra a quienes las quieran para vivir, tanto si han nacido en Ariany como en Girona, Glasgow, Hamburgo, El Cairo o Hanoi», afirmaba con rotundidad el coordinador del partido. De la misma manera, tildó esa medida de «xenófoba y aporófoba, ya que sólo afectaría a nacionalidades y no a comportamientos, y las personas con capacidad económica se la podrán saltar». La subida de la carga fiscal a los potenciales compradores no comunitarios no es la solución en opinión de Apesteguia, en especial en Baleares, donde la mayor parte de compradores son alemanes, escandivanos, italianos o británicos, además de usar en muchas ocasiones las figuras legales de las sociedades anónimas limitadas. «Si la medida que ponen sobre la mesa no soluciona el problema que sufrimos los ciudadanos de Baleares, no podrán contar con nuestro apoyo», apostillaba Apesteguia, que encontró apoyo en el diputado en el Congreso por Baleares de Sumar-Més, Vicenç Vidal, que remarcó el peligro de este tipo de medidas, aplaudiendo la regulación del alquiler turístico para que tribute como un negocio, reivindicación manifestada en numerosas ocasiones por el político. Eso sí, Vidal afirma que, desde Més per Mallorca, consideran que no se tendría que bonificar a las personas que pongan sus propiedades en alquiler de manera habitual y a un precio asequible, sino que se deberían penalizar fiscalmente los comportamientos abusivos.