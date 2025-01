'Paz, Convivencia y Resolución'. Ese es el lema de la marcha multitudinaria que recorrió este sábado las calles de Bilbao para pedir «una solución definitiva» para los presos de ETA. Entre los más de 60.000 manifestantes que acudieron a la concentración organizada por la red ciudadana Sare estaba el diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Més, Vicenç Vidal.

Asistió a la manifestación a sabiendas de que su presencia podía desatar una tormenta política y mediática en las Islas. «En las últimas semanas hemos visto cómo la izquierda siempre se equivoca de bando, cómo la izquierda nunca está al lado de las víctimas, al lado de la libertad y al lado de la democracia, como es en el caso de Venezuela y me extraña que estos mismos partidos de izquierdas, que el otro día no se sumaron a la concentración que hubo en Palma a favor de la democracia y contra la tiranía de Maduro, sí que estén al lado de los tiranos y los que tanto daño han perpetrado en nuestro país, como es la banda terrorista ETA», dijo este domingo la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre la participación de Vidal en la marcha de Bilbao.

Más de 60.000 personas participaron en la marcha en Bilbao, según la organización.

El diputado de Sumar Més justifica su asistencia en la «defensa de los derechos humanos». «Evidentemente que estamos al cien por cien con los derechos de las víctimas de ETA, pero vivimos en un país democrático en el que los presos también tienen derechos. Los familiares de esos presos no tienen que ser castigados. Por eso estoy a favor del acercamiento de presos. ETA ya no existe, aunque el PP quiera sacar rédito cada día de ella y tenemos que ayudar en esa convivencia. Era plenamente consciente de que iba a haber polémica y lo fácil habría sido no ir, pero no podemos hacer un doble discurso de los derechos humanos», dice.

Vicenç Vidal atiende a los medios durante la manifestación en Bilbao.

Vidal asegura que junto a él, en la cabecera de la manifestación, «había familiares de víctimas del terrorismo que han sido muy críticos con la politización que hace el PP de ETA». «Yo defiendo los derechos humanos y condeno el terrorismo, a diferencia de lo que hace el PP que no condena el franquismo. Si hay alguien que está del lado equivocado es Marga Prohens, que defiende los derechos humanos a tiempo parcial. Lo demuestra con la crisis de los menores, cuando niega el genocidio de Gaza y mantiene a Le Senne como presidente del Parlament. Por sus intereses políticos y por pura estrategia a corto plazo ella quiso derogar la ley de memoria histórica y no tolero ninguna lección de su parte», concluye.

La red ciudadana Sara, convocante de la marcha en la que participó Vidal, pide «audacia» a los ámbitos político y judicial para dar «una solución definitiva a los presos» y una apuesta por «medidas en régimen abierto».