«Es un libro lleno de luces y sombras que me permitió catalizar todos mis sentimientos, poner palabras y ordenar las emociones de esta experiencia tan preciosa y tan dura que es la maternidad».

Así describe Aïda del Mar Frontera (Almería, 1984) la esencia de su primer libro Runaway. Retales de embarazo y puerperio. Una publicación que ha visto la luz hace un par de meses y que ha tenido una gran acogida entre embarazadas, entre mujeres que se estrenan en la maternidad, también entre las que fueron madres hace años e, incluso, en las que ya son abuelas.

¿El secreto del éxito? Sin duda una sinceridad abrumadora que refleja «sin maquillaje» la experiencia real de la maternidad «por la que todas pasamos. Una experiencia colectiva que nos une a todas, independientemente del lugar y la época. Es una experiencia universal porque todas sentimos cosas parecidas y no todo es bonito», explica.

Runaway comenzó siendo un diario personal que inició durante el embarazo y continuó tras el parto. «No lo escribí pensando en editarlo, ni me lo había planteado, para mí escribirlo era una forma de terapia. Fue mi padrino, Guillem Frontera, quién cuando supo que había realizado este trabajo me animó a darle forma y a publicarlo», relata la autora, que es psicopedagoga, profesora de música, pedagoga terapéutica y tiene un master en formación de personas adultas. Se interesó por su obra la editorial Libros del Nido, especializada en temas de maternidad.

Aïda del Mar Frontera reconoce que ha sido madre en un momento en el que la mujer tiene otra visibilidad y ya se ponen los temas de la maternidad sobre la mesa. «Cuando me quedé embarazada, hace seis años, no encontré libros de maternidad. Busqué Temps d’una espera de Carme Riera y no pude encontrarlo, estaba descatalogado. En estos años, afortunadamente se ha vuelto a editar y hay más títulos que hablan de las partes más oscuras de la maternidad y también hay editoriales especializadas en temas de la mujer», aclara. La obra recorre los nueve meses de embarazo, el primer año de su hija Ona y otros ‘retales’ posteriores. Incluye las ilustraciones de Loreto Torres, que, según expresa la escritora, «captó la esencia perfectamente y el resultado ha sido estupendo».

El libro está disponible librerías de Palma, Almería, Bilbao y Valencia, «con una gran acogida», dice la autora, que no descarta seguir escribiendo.