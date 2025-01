El regreso de Trump visto desde Mallorca a través de seis voces autorizadas

«Yo he hablado con gente que le conoce personalmente y me dicen: ‘podemos ver cualquier cosa’. Todos mis amigos americanos están a la expectativa a ver qué hace. Como es tan raro». Tummy Bestard el histórico cónsul de Estados Unidos en Mallorca auguraba hace tres meses la victoria de Donald Trump. Ahora, avisa de cuatro años de sobresalto.

El próximo día 20 tomará posesión como presidente de Estados Unidos. Será a la vez el número 45 y el 47. En dos meses como electo ha sembrado el caos con reclamaciones territoriales, nombramientos controvertidos.

Tummy Bestard, histórico cónsul de Estados Unidos en Mallorca.

El embajador Jorge Dezcallar, que tuvo Washington entre sus destinos, muestra una preocupación máxima: «A Trump hay gente que le toma en serio y gente que le toma literalmente, pero la música es preocupante. Vamos a ver». Cabe esperar cuatro años de incertidumbre y el diplomático advierte: «Europa está en una situación muy complicada».

Jorge Dezcallar, embajador de España en Estados Unidos.

«La UE está en una encrucijada. Las autoridades van a tener que pensarse mucho cómo actuar. Si rearmarse o no», apunta en la misma línea el politólogo Andrés Berstein, investigador de la UIB y de padre estadounidense. Dezcallar añade: «Europa ha estado cómoda con una alianza sólida con Estados Unidos». Ahora esa asociación está en entredicho. Pone como piedra de toque lo que pueda ocurrir en Ucrania. «¿Vamos a estar de acuerdo los europeos si se impone una paz con concesiones a Kiev?» Apunta a otro punto de fricción: las relaciones entre la Unión y China, uno de sus principales socios comerciales.

Andrés Berstein, investigador de la UIB y de padre estadounidense

«Estamos en un momento crítico para el orden internacional. Había países que no estaban de acuerdo con el sistema surgido tras la II Guerra Mundial», dice en referencia a China, Rusia y el Sur Global. Sin embargo, Trump también cuestiona ese sistema multilateral. «Hablar de Canadá o de Groenlandia son cosas preocupantes porque ponen patas arriba el orden heredado. Están saltando por los aires principios básicos como que las fronteras son inviolables. Puede ser que sea una baza negociadora o puede que no, pero es muy peligroso. ¿Qué quería hacer Hitler cuando ocupó los Sudetes?».

En ese desorden, apunta, tienen especialmente que perder potencias medias como España. «Son instituciones que han dado seguridad al mundo, si decaen será perjudicial para países como nosotros. Una época en la que se impone la ley del más fuerte es preocupante». Advierte que son equilibrios complicados y que «si tocas una pieza empiezan a moverse las demás».

Imagen de la profesora de Derecho Internacional de la UIB, Margalida Capellá.

De ese peligro para las reglas multilaterales también alerta la profesora de Derecho Internacional de la UIB, Margalida Capellá. «El orden ha cambiado y los contrapesos no se están aplicando», dice con conflictos como Palestina, Ucrania o incluso el Sáhara Occidental. «La misión de las grandes potencias de mantener el orden no se está cumpliendo». Ahora, se suman cosas «nunca vistas» por parte de Trump. Capellá alude a amenzar a la vez la soberanía de Canadá y la de Dinamarca sobre Groenlandia. «Que un estado de la OTAN amenace a otro miembro es algo inédito». Sobre la propuesta de compra de la mayor isla del mundo, señala: «No tiene ni pies ni cabeza. No se puede comprar un territorio según el derecho internacional. Hay gente que vive allí. Responde a una visión del mundo con EE.UU. en el centro. Trump quiere volver al unilateralismo», aunque matiza: «No creo que haga nada. Hace mucho ruido, es lo que se bautizó en su primer mandato como la diplomacia de Twitter, ahora mucho más acentuado. Es un personaje nefasto para el derecho internacional».

Margarita Barrera, profesora de Turismo en el Centro de Educación Superior Felipe Moreno-Nebrija.

Margarita Barrera es profesora de Turismo en el Centro de Educación Superior Felipe Moreno - Nebrija. Tiene doble nacionalidad española y estadounidense. Explica: «Trump es el presidente de Estados Unidos, no del mundo. Va a barrera para casa». Explica que esperar de los próximos cuatro años: «Va a tener al mundo entero en vilo, por supuesto. Va a barrer para casa y no se va a cortar. Es una visión muy nacionalista, pero no olvidemos que es uno de los pocos presidentes que no se ha metido en ninguna guerra».

Barrera añade que, mientras que los gobiernos demócratas han optado por negociación, Trump es otra cosa: «Entra con fuerza amenazante para lograr el mismo acuerdo después de haber crispado a todo el mundo. Hay que capearlo pero sobreviviremos», ironiza. Enmarca en esa línea las amenazas sobre Panamá o Groenlandia: «Es una de las estrategias que suele seguir. Amenazar con algo muy exagerado para luego negociar con más ventajas». Es un modo de ser que entronca, sostiene, con una visión de EE.UU. como el centro: «Ese orgullo de somos los mejores del mundo, de somos los primeros».

Sobre la llegada en los últimos años de turistas e inversores norteamericanos a Mallorca duda que se retraigan: «Al revés, ellos seguirán saliendo. Si mejora la economía no dejarán de venir y aumentará el número porque Mallorca está de moda. Para ellos es un destino exótico. Conocían las Islas Griegas o Italia y ahora ven otro destino desconocido en el Mediterráneo», explica.

Para Berstein otra clave del personaje es que «sabe gobernar en el caos en lugar de seguir con lo establecido». Sin embargo, avisa que no todo es pragmatismo y que detrás hay una visión del mundo y una ideología muy concreta. «Hay una internacional poulista de derecha. Son nativistas, rechazan el orden internacional. En Europa vienen tiempos inciertos», añade en alusión a los ideales de la Unión, cuestionados por formaciones en el interior que ahora encuentran apoyos externos vinculados a Trump, como ha hecho el dueño de X, Elon Munsk en los últimos días apuntando a los gobiernos británico y alemán y respaldando a formaciones ultra en ambos países. Al tiempo, Berstein señala el acercamiento entre el presidente electo y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. «Europa busca saber a qué acogerse pero Trump ofrece algo diferente», reflexiona. Apunta a señales de que intenta arrancar con fuerza. «Viene intentando ser el presidente en la sombra desde hace años, pero se está viendo que aterriza con el motor en marcha. Ha aprendido la lección de hace cuatro años cuando tardó en designar gabinete. Ahora no».

En esa búsqueda de la hegemonía perdida en los últimos años por el ascenso de China y otras potencias, Berstein sitúa los movimientos previos a la toma del poder. También pone el foco en lo que pueda ocurrir a nivel interno en Estados Unidos, una vez que los republicanos controlan las dos cámaras legislativas y el Tribunal Supremo. «En su primer mandato le frustraron los límites constitucionales. Va a intentar destruir gente independiente, los que le pusieron trabas. Funcionarios y cargos de la administración que son importantes en un funcionamiento democrático como contrapeso».

El comandante retirado de la Guardia Civil y diplomado en Seguridad Internacional y Geopolítica, Bartolomé del Amor.

El comandante retirado de la Guardia Civil y diplomado en Seguridad Internacional y Geopolítica, Bartolomé del Amor, pone el foco en el choque con China. «Indudablemente, si Trump tiene algo claro, y ya lo demostró en su anterior mandato, es que su enemigo es China, y no solo comercialmente. Sabe que le disputará a EE.UU. en breve la hegemonía militar, así que potenciará los servicios de Inteligencia y la CIA. Con Taiwán puede haber tensión y no dudo que si China invade la isla, Trump acudirá en apoyo de los taiwandeses». Respecto a Europa, añade: «Opina Europa debe poder defenderse a sí misma y aumentar el gasto militar al 5% anual, algo muy improbable. Con Ucrania no creo que cambie mucho la cosa: Trump debe seguir apoyando a Kiev, porque es una forma de debilitar a Rusia, que es su enemigo tradicional».