Fallece en Palma Josephus Kneepkens 'Sjef', fundador de Astilleros Majoni

El fundador de Astilleros Majoni, Josephus Kneepkens -conocido como 'Sjef'- ha fallecido este miércoles en Palma a los 76 años de edad tras erigirse en un referente en la construcción de 'llaüts'. Afincado en Mallorca a principio de los setenta dio forma a sus sueños pasando de los proyectos de las embarcaciones más tradicionales a las lanchas rápidas

De porte bonachón, ojos pequeños pero vivos y una sonrisa amable, Sjef sorprendía con su arrollador optimismo y hablaba con seguridad de lo que hacía en el reportaje publicado por Ultima Hora en febrero de 2023. Hombre de ideas claras, franco y rotundo, con una inteligencia diáfana y un gran sentido del humor, el fundador de Astilleros Majoni también tenía en su curriculum múltiples éxitos deportivos más allá de su faceta empresarial. Además, las pasión de este neerlandés de nacimiento y mallorquín de adopción por el mar y la competición se transmitió a su hija, que también acumuló notables éxitos en las regatas tanto a nivel nacional como internacional.

Su casa, entre el Coll d'en Rebassa y Can Pastilla, no pasaba desapercibida al contar con una embarcación incrustada en la fachada «como reclamo para los clientes, que supieran llegar sin problemas al astillero». Así lo advertía el propio Sjef, que recordaba con cierta nostalgia como era la Isla cuando llegó: «Desde mi casa hasta el Arenal no había más construcciones que un par de hoteles, el resto costa virgen, y mira ahora... Entonces dejabas en la calle una bombona vacía con un billete debajo para que la cambiara el butanero, y cuando volvías por ella allí estaba; prueba a hacerlo ahora…», reflexionaba.

Deja mujer, Johanna de Langen, dos hijas, Diana y Angie, y siete nietos. Este jueves tiene lugar el velatorio en su memoria en el tanatorio de Bon Sosec (Marratxí) entre las 17 y las 19:00.