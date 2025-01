La náutica siempre se ha presentado en Baleares como uno de los sectores fudamentales para poner fin a la dependencia del turismo. Sin embargo, la falta de trabajadores que padece este sector, debido especialmente a los problemas para encontrar mano de obra cualificada, están poniendo en jaque este objetivo. ¿Cómo son los profesionales náuticos?

Àlex Casares, presidente de la Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA), explica que «el perfil de los profesionales en el sector náutico es diverso, dado que abarca muchos gremios. Existen profesionales con estudios superiores en náutica, ingenieros navales, ex capitanes y tripulantes». Además, destaca que «hay muchos trabajadores extranjeros procedentes de países con una larga tradición náutica como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Italia». No obstante, mantiza que en los últimos 15 años, ha crecido significativamente el número de profesionales nacionales, no solo como trabajadores de a pie, sino también como gerentes y fundadores de empresas».

Uno de los aspectos más relevantes es el salario. El presidente de ADNEA resalta que «los sueldos en el sector náutico son, en general, más altos que en otros sectores. Esto se debe a la especialización del trabajo y a la necesidad de ofrecer servicios de calidad». En este punto, argumenta que «los propietarios de yates buscan garantizar unas vacaciones seguras y sin imprevistos, lo que requiere contar con personal técnico altamente cualificado y disponible para resolver cualquier eventualidad».

Falta de trabajadores

Como se ha indicado anteriormente, el problema son las enormes dificultades para encontrar mano de obra cualificada, lo que está motivando que muchas empresas tengan que renunciar a realizar proyectos. Según el último estudio realizado en 2024, en Baleares existen 880 empresas náuticas que emplean a un total de 5.150 personas, con una facturación superior a los 1.100 millones de euros en 2023.

Sin embargo, el presidente de ADNEA reitera que «el personal es escaso, y la falta de mano de obra está llevando a que muchos trabajos técnicos, esenciales para el mantenimiento y reparación de embarcaciones, no puedan llevarse a cabo. Es importante destacar que muchos de estos trabajos requieren trabajadores altamente cualificado».