Capilla ardiente de Antich en el Consolat de la Mar, el último adiós a un político histórico

El Consolat de la Mar acoge este viernes desde las 16.30 horas la capilla ardiente del expresidente de Baleares, Francesc Antich, fallecido este jueves de cáncer a los 66 años. Tras la apertura oficial de puertas se ha guardado un minuto de silencio.

Desde que se conociera el deceso, este pasado jueves 2 de enero por la noche, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil han querido mostrar sus condolencias a la familia, pero también rendir homenaje al primer presidente de izquierdas de la historia de Baleares del que todos coinciden en destacar su capacidad de diálogo, sus valores y su vocación de servicio público.

Momento en el que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, da el pésame a la mujer de Francesc Antich, Concha García, en el Consolat de la Mar. Foto: Miquel Àngel Cañellas

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, visiblemente emocionada y compungida por el fallecimiento del que ha señalado como su «maestro, amigo y faro», y la presidenta del Govern, Marga Prohens, han firmado previamente en el libro de condolencias. Armengol, que ha acudido con una muleta tras ser recientemente operada del menisco, no ha podido contener las lágrimas al darle el pésame a la viuda del dirigente socialista, Concha García, que ha llegado acompañada por su familia.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la presidenta del Govern, han firmado en el libro de condolencias. Foto: Miquel Àngel Cañellas

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha sumado a las condolencias por el fallecimiento del expresidente lamentando «una muerte prematura e injunsta». «Despedimos a un hombre comprometido que amo a estas islas hasta el último día y hoy no hay colores político ni ideologías, solo una voz de dolor y tristeza para despedir a Xisco Antich. Se va el presidente Francesc Antich pero queda su legado y me sumo con un abrazo a su viuda, su familia, amigos y como no puede ser de otra manera a toda la familia del partido socialista», ha manifestado.

Multitud de coronas de flores de entidades e instituciones locales como nacionales han ido incorporándose a la capilla ardiente del que fuera máximo responsable del Ejecutivo autonómico en dos ocasiones. Una gran expectación de medios de comunicación se ha agolpado a las puertas de la sede del Govern, donde se han dado cita los principales representantes institucionales de las Islas.

Imagen del expresidente del Govern, Gabriel Cañellas, a su llegada este viernes a la capilla ardiente de Francesc Antich en el Consolat de la Mar. Foto: Miquel Àngel Cañellas

Uno de los primeros en acudir al Consolat de la Mar ha sido el expresidente Gabriel Cañellas, que ha tenido un recuerdo para Antich. El también exresponsable del Ejecutivo autonómico, Juan Ramón Bauzá, también ha ofrecido su pésame a los familiares.

Junto a los expresidentes Cañellas y Bauzá y Tòfol Soler, en la primera fila de pie a los pies del ataúd en el que descansaba Francesc Antich, entre otros, han guardado unos emotivos momentos de silencio el presidente del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne, el delegado de Gobierno, Alfonso Rodríguez, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Además, también han estado presentes el vicepresidente Antoni Costa, y la secretaria de Estado de igualdad y contra la Violencia de Género, Aina Calvo. Antonia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca, y consellers como Antoni Vera, José Luis Mateo, o Jaume Bauzá también han estado presentes en la despedida institucional.

Imagen de los familiares de Francesc Antich sentados en primera fila con los principales representantes institucionales de pie en la capilla ardiente en recuerdo del expresidente del Govern este viernes en el Consolat de la Mar. Foto: Miquel Àngel Cañellas

Al margen de la despedida institucional multitud de ciudadanos también se han dado cita a las puertas del Consolat de la Mar para brindar su último adiós la expresidente del Govern. Cientos de personas han hecho cola en el Passeig Sagrera para poder acceder al interior de un recinto en el que los asistentes han mostrado sus respetos al histórico dirigente socialista.

Cabe recordar que el socialista Francesc Antich fue investido presidente por primera vez en el año 1999 tras la firma del que se conoce como el primer Pacte de Progrés y repitió en el año 2007 ocupando el cargo hasta 2011. A lo largo de su dilatada carrera fue también diputado en el Congreso y senador por Baleares.

Su último cargo público fue al frente de la Autoritat Portuària de Balears. En el año 2022 renunció tras ser diagnosticado de un cáncer.

En nombre del Obispado asiste este viernes a la capilla ardiente el vicario general Josep Adrover, dado que el obispo Sebastià Talltavull se encuentra fuera de la Isla. En un comunicado el Obistpado ha recordado y destacado la colaboración institucional por el bien común entre el Obispado de Mallorca y los dos gobiernos que presidió Antich.