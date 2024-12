«Construir ’Jessica’ supuso un hito mundial»

Diego Colón de Carvajal dirigió el proyecto de construcción de la goleta Jessica.

¿Qué supuso para Astilleros de Mallorca y a nivel personal la construcción de la goleta?

—Para Astilleros de Mallorca (AM) era el primer barco de vela que se construía desde los años 40. También supuso un hito mundial, al ser la goleta de tres palos mas grande construida desde 1927. A nivel personal, fue una de las razones por las que decidí venir a trabajar a Mallorca desde el astillero de Gijón en el que inicié mi carrera como ingeniero naval.

¿Puede considerarse la botadura de este velero como el inicio de la proyección internacional de AM en el mantenimiento y reparación de yates?

—Astilleros de Mallorca ya había construido varios yates anteriormente, el mas grande de los cuales fue uno de motor de 45 metros, construido para la Gulf Oil y entregado en 1977. Con estos dos proyectos se dio inicio a la actividad que mas tarde marcaría la imagen internacional del astillero en este sector. No podemos olvidar que hubo un factor que fue decisivo también, que fue la construcción y desarrollo del Club de Mar. Fue la primera marina en España que, siguiendo los baremos de calidad y de tamaño de los atraques de las equivalentes en la Costa Azul, abrió un nuevo mercado como puerto base de una larga lista de grandes yates que mantendrían la actividad de reparación y mantenimiento de forma estable a lo largo del año.

Aunque la función de AM ya no sea la construcción, se realizan importantes rehabilitaciones. ¿Cuáles destacaría y hasta qué punto se ha mantenido la capacidad original?

—La nueva construcción desarrolló un modelo competitivo en el que Palma no tenía cabida, al no contar con un entorno industrial potente que le acompañase. Es por esa razón por la que se inició un proceso de reconversión a finales de los años 80, que tuvo un coste social muy alto, que posteriormente fue revertido con el auge de la industria. Los trabajos de remotorización, rehabilitación y cualquier otra gran reforma que hacemos en la actualidad serían lo mas parecido a una nueva construcción, solo que limitada a una parte del barco. También forma parte de nuestra actividad la restauración de yates clásicos, que junto con lo anterior nos ha permitido no sólo conservar las especialidades que fueron tradicionales del astillero sino que hemos podido incorporar otras que forman parte del negocio; acero inoxidable, hidráulica, electricidad y electrónica etc.

Además de la ‘Jessica’ AM también ha construido y transformado otros yates...

—En la actualidad realizamos mas de 250 proyectos al año. Podemos trabajar en barcos de cualquier material y adaptarnos a las ultimas tecnologías de los mas modernos astilleros europeos. Podríamos decir que en nuestra actividad encaja igual la restauración de un barco de madera de 1920 que el proyecto de innovación HIDRAM en el que estamos participando como astillero líder para la generación y utilización de amoniaco verde como combustible en los yates.

¿Hasta qué punto cambiará la capacidad actual con el futuro traslado de las instalaciones?

—El futuro traslado va a suponer la modernización de todo el equipamiento del astillero para ganar en eficiencia y recuperar la posición competitiva con respecto a los astilleros del Mediterráneo occidental, perdida en los últimos 10 años.