Pau Gelabert, es estudiante del Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos del CEF Escuela de Artes Audiovisuales y su trabajo ‘Segregats’ ha sido uno de los finalistas de su curso para materializarse en forma de cortometraje. En él, se cuenta la historia de una pareja homosexual que se está despidiendo en una estación de tren antes de que uno de los dos se vaya a estudiar fuera. «En síntesis, va de que amar también quiere decir dejar ir», señala Gelabert.

Durante la despedida, los novios conversan sobre si continuar con la relación a distancia y sobre qué el que se marcha lo hace para encontrar un futuro mejor fuera de Mallorca. Un conflicto al que se han enfrentado muchos estudiantes mallorquines que no pueden cursar sus estudios superiores en la Isla por la falta de oferta universitaria en algunas ramas profesionales, como las disciplinas artísticas.

Grabado en la estación de tren de Alaró-Consell, durante dos días, el cortometraje busca reflexionar sobre la precariedad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes en la Isla, la homosexualidad y las relaciones. «En mi día a día paso por esa estación, porque yo soy de Alaró, y se me ocurrió hacer el corto ahí», explica.

«La elección del tema está basada en una experiencia que he vivido de forma similar y sobre una conversación que tuve conmigo mismo a la hora de decidir donde estudiar, ya que pensé que si me iba a Madrid lo iba a tener más fácil y haría más contactos, cuando no tiene por qué; pero si me quedaba tendría mi lengua y cultura», expone. Por el momento, ha decidido quedarse.

El resultado final del cortometraje se proyectará en CineCiutat de forma gratuita a finales de febrero o inicios de marzo de 2025. De cara al futuro, «no tengo muy claro aún a lo que me quiero dedicar», reconoce, pero «si sé que quiero hacer proyectos donde se hable de historias de aquí. Quiero hablar de lo local», asegura. «El cine social me interesa mucho», añade.