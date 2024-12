El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este martes una modificación de crédito para subvencionar con 19 millones a la concesionaria del tratamiento de residuos Tirme, con los 18 votos a favor de los partidos de gobierno del PP y Vox, la abstención el Pi (1), y los 11 en contra por el rechazo de PSIB y Més per Mallorca que lo han tildado de derroche de recursos públicos.

En un pleno extraordinario atípico un 24 de diciembre, los portavoces del PSIB y de Més, Catalina Cladera y Jaume Alzamora, respectivamente, han acusado al gobierno que preside Llorenç Galmés de incompetencia por no haber evitado ese pago de 19 millones, que se suma a los 34 millones aportados el año pasado por el mismo motivo y de la misma forma.

El conseller de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha defendido la buena gestión que permite que los ayuntamientos no tengan que afrontar una subida de la incineración. «Aquí no malversamos nada, sino no habría informes desestimatorios», ha afirmado y se ha comprometido a evitar subir a los ciudadanos el coste del tratamiento de residuos: «Haremos todo o posible por congelar». «Luchar para que los mallorquines no tengan que pagar más impuestos es una buena lucha», ha añadido.