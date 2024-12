La suerte ha salpicado de nuevo a Mallorca. La Lotería de Navidad deja en la Isla 790.000 euros muy repartidos en varios puntos de Palma, Ca'n Picafort, Campos, Calvià, Inca, Sencelles, Alcúdia, s'Arenal y Santa María del Camí. En total, han caído en Baleares 1.440.000 euros en tercer, cuartos y quintos premios y ha habido 84 décimos premiados. Aunque el primero premio en salir del bombo ha sido un quinto, el 37.876; no ha sido hasta el segundo en cantarse; el tercer premio, cuando la suerte ha llegado a Mallorca.

El punto de venta de Pedro Vives, en Alcúdia, ha vendido dos décimos del número agraciado: el 11.840, dotado de 500.000 euros la serie. «Es la primera vez que reparto un premio de Navidad», decía un Vives contento a la par que sorprendido. «Nos nos los acabamos de creer», aseguraba. Vives no ha sido el único con motivos para celebrar, pues a las 09.57 horas un cuarto premio, el 77.768, dotado con 200.000 la serie; también ha salpicado a la Islas. En Mallorca, los décimos agraciados se han vendido en Palma, Ca'n Picafort, Campos, Calvià y Sencelles.

«Hace justo ocho meses que hemos abierto y vendemos un premio. Estamos muy contentos», decía Jesús García, lotero en la calle Foners, 25 A. «Me gustaría que fuera un premio muy repartido y que la mayoría de beneficiados sean gente del barrio», añadía. En Portals Nous, Carlos Cidón y Sandra Sáez, han vendido de máquina un cuarto premio; el año pasado vendieron un décimo del Gordo. La celebración ya es algo habitual en Cardenal Rossell, 40, en el Coll d'en Rabassa, donde la Administración de La Bruja Pirula ha vuelto a repartir fortuna: «Para no perder la costumbre, hemos vuelto a dar un premio», decía la lotera del punto de venta Ana María Lllull Durán entre risas.

Xavier Escuder y su mujer Cristina Vidal, en cambio, son primerizos. Esta es la primera vez que venden un premio desde que son los dueños de la Administración de Loterías de la calle Libertad, 6, en Palma. Primera vez también para Catalina Maria Verd, de Sencelles, que aunque regenta la administración del pueblo desde hace 23 años, nunca había repartido un premio de la Lotería de Navidad.

También han caído algo de dos quintos premios: el 60622 y el 74.778, dotados de 60.000 euros la serie, respectivamente, que han dejado algo en S'Arenal, Palma y Santa María del Camí. En la administración del Corte Inglés de Jaume III se han vendido diez décimos del numero premiado, el 74.778. José Luis Orts, dueño del punto de venta contaba que «es la segunda vez que damos un quinto premio».

Santa Maria es el municipio de Mallorca dónde más dinero ha dejado la Lotería de Navidad

Cabe destacar que Santa Maria es el municipio de Mallorca dónde más dinero ha dejado la Lotería de Navidad, concretamente 180.000 euros en total. De este quinto premio se han vendido en el citado municipio un total de 30 décimos, es decir, 3 series. Todos los boletos se han vendido en ventanilla, por lo que la lotera cree que han sido adquiridos por residentes en el municipio. Pese a ello, ninguno de los afortunados ha ido a celebrarlo a la administración.

Los vecinos de la calle sí han salido a darle la enhorabuena a la lotera, al tiempo que han lamentado no tener ninguno. Un dato relevante es que estos décimos son de Almería, ya que esta administración de Santa Maria intercambia algunos número con otros loteros de España.

La lotera ha expresado su alegría y ha recordado que el pasado jueves ya repartió un premio de la lotería. Como anécdota, ha conocido que había repartido parte de un premio mientras estaba de excursión. «Mi hermano me ha avisado y no me lo creía porque siempre bromea, pero era verdad».