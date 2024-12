El Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares entrará en su segunda fase a partir del mes de enero. Después de las múltiples reuniones mantenidas desde el pasado verano a través de los 12 grupos de trabajo, el proceso participativo inaugura a principios de año una nueva etapa en la que las propuestas que se han ido recogiendo deben cristalizar en un documento aglutinador que sirva como marco para empezar a trabajar, sin perjuicio de que todos los participantes puedan seguir realizando aportaciones.

El Govern reconoce que está siendo un proceso laborioso y con una metodología y unos tiempos que pueden llegar a generar frustración a algunos participantes, algo que se ha demostrado con los abandonos que se han producido en las últimas semanas. El Fòrum de la Societat Civil anunció la suspensión cautelar de su participación en las reuniones por su disconformidad con la metodología y criterios utilizados, a su juicio, faltos de «rigor» y «transparencia». Otras entidades han seguido su estela con anuncios homólogos en las semanas posteriores, como es el caso del GOB, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma o EAPN-Balears Xarxa per la inclusió social, todas ellas integrantes a su vez del propio Fòrum.

Finalizada la primera fase de diagnóstico, con encuentros con los 140 agentes que conforman la Mesa del Pacte, la idea de los órganos coordinadores del Pacte es disponer de ese documento marco en el primer trimestre del año. Para ello contarán no solo con las aportaciones realizadas en los encuentros, sino con el conjunto de aportaciones recogidas vía on line: cerca de 500 propuestas y una cincuentena de estudios y documentos registrados.

El vicepresident del Govern, Antoni Costa, manifestó que confían en que estos abandonos cautelares -calificados por esas entidades como «un toque de atención»- sean reversibles, por lo que demanda paciencia a los agentes que «a lo mejor tenían unas expectativas un poco diferentes». «Les pediría que no sea una suspensión definitiva y continúen haciendo sus aportaciones en la segunda fase». Costa mantiene que el objetivo del Govern es contar con los 10 agentes que iniciaron este proceso, a pesar de que reconoce que «se ha planteado una metodología que puede tener sus carencias porque es una forma de trabajar innovadora», el hecho es que «el Govern no ha querido en ningún momento dar lecciones a nadie» y remacha que «el objetivo es clarísimo: la transformación económica de Baleares, algo que no se puede hacer en dos días, sino algo a medio-largo plazo».