La izquierda reclamará más presupuesto para las políticas de memoria democrática

Los partidos de izquierda y las organizaciones que forman parte de la Plataforma per la Memòria Democràtica –y que esta semana han celebrado que la ley de Memòria i reconeixement democràtics no se derogue– darán un paso más.

Quieren que el Ejecutivo balear aproveche la negociación del proyecto de Presupuestos de 2025 –que el Govern retiró por falta de apoyos– para aumentar las partidas económicas que no se refieren estrictamente a los planes de fosas –que no se han suspendido y continúan pues iban en una ley diferente– y para una redefinición de compromisos que, en su opinión, precisan de nuevos impulsos.

«Hay que reactivar las comisiones participativas, hay que continuar desarrollando proyectos», indicó ayer la presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver. A la par, y así lo indicó el diputado del PSIB Omar Lamin y la parlamentaria de Més per Mallorca Maria Ramon, hay que mejorar partidas y procurar que la ley no se congele. «Que la ley no se quede en papel mojado, vamos a exigir que se atienda a todas las asociaciones que han sido abandonadas y se reactiven los espacios de participación», indicó el socialista.

Desde la dirección de ambos partidos se profundiza en ese mismo argumentos. En su opinión, se ha entrado en un tiempo nuevo y aunque es posible que el PP no termine de romper de Vox y busque su apoyo, también se toman en serio la oferta para que hagan aportaciones. En realidad, y según se indica desde el Govern, lo que diferencia el presupuesto del Ejecutivo del PP y el de la izquierda es que en aquel Govern había una estructura con rango de secretaría autonómica. Lo que ha bajado es el pago de personal y cargos que no existen, precisan desde la Conselleria de Presidència, que es la que desarrolla las políticas.

«Los planes de recuperación de fosas nunca se han detenido, ya estamos por el V Plan y hemos completado propuestas que quedaron a medias», indicó la consellera de Presidència, Antònia Estarellas. El proyecto de Presupuestos para 2025 prevé 755.000 euros para el servicio de Memòria Democràtica de la Conselleria de Presidència que se gestionan desde el departamento de Relacions Institucionales. Eso fue lo que anuncio la consellera cuando en noviembre explicó las cuentas en el Parlament.