'Xiulades': un cortometraje sobre gordofobia y acoso callejero

Pasear por la calle y recibir piropos inapropiados es una situación a la que se han enfrentado muchas mujeres. Bajo esta premisa, el cortometraje ‘Xiulades’ narra la historia de una joven no normativa que busca constantemente la validación masculina hasta el punto de desear que la acosen por la calle, le griten indecencias y le silben. «Es la reflexión interna de una adolescente gorda que se siente mal porque nunca la han acosado por la calle y quiere llamar la atención a pesar de que sabe que el acoso está mal», explica Marina Parejo, la directora y guionista del trabajo audiovisual.

«La protagonista se compara con una mujer ‘normativa’ y busca comentarios groseros de hombres cuando sale, llegando a cambiar su apariencia física. Aunque aborda el acoso callejero, creo que va más sobre la gordofobia y porqué algunas mujeres pueden desear padecerlo sin ser muy conscientes de lo que realmente significa», apunta. Estudiante del Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos del CEF Escuela de Artes Audiovisuales, Parejo presentó a principio de curso un guión como parte de una tarea obligatoria de una de sus asignaturas, fraguándose así ‘Xiulades’.

Un momento del rodaje.

De todos los trabajos entregados el suyo fue uno de los dos elegidos para materializarse en forma de cortometraje, motivo por el cual los últimos dos días lo ha grabado en Son Cladera junto con sus compañeros de clase y los de los Grados de Producción y Sonido del mismo centro. «Este trabajo es de todos, cada uno tiene una función crucial para que el corto no falle», dice dejando claro que el mérito no es solo suyo. Sobre la sinopsis, Parejo relata que está basada en su experiencia personal: «Escogí este tema porque lo he vivido, siempre he tenido sobrepeso, siempre he sido la amiga a la que le decían ‘me gusta tu amiga, ¿tiene novio?, como si yo no existiera».

Dos de los actores del 'Xiulades'.

«Me gusta la idea de que la protagonista quiere ser como las otras mujeres por la validación, no pretende adelgazar solo entender lo que le pasa y porqué no recibe esa atención», añade. Después de Navidad se comenzará con el proceso de post producción y creación de posters, ya que para financiar el trabajo se ha recurrido a un micromecenazgo a cambio de recompensas como merchandising. Por otro lado, se proyectará el resultado final en el CineCiutat y se celerará un coloquio donde se hablará de la experiencia de grabación, cómo ha sido el proceso y los conflictos que han surgido durante el trabajo creativo.

Marina Parejo, con un gorro, dirigiendo.

Originaria de Santa Eulària (Eivissa), Parejo confiesa que le «encantaría poder llevar el corto a la isla y proyectarlo en el Teatro España», así como presentarlo a certámenes y festivales de cine en el futuro. Además, también le gustaría que se visualizara el centros educativos, para que se debatiera y reflexionara sobre el tema en asignaturas como Valores Éticos.