El Col.legi d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) aprueba prohibir el alquiler vacacional en todos los edificios plurifamiliares de Mallorca y convertir en pisos los hoteles obsoletos para paliar el grave problema de acceso a la vivienda exietente en Balears. Se alinea así con la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y el Fòrum de la Societat Civil, que han hecho estas propuestas en el seno del Pacto de Sostenibilidad como medidas de aplicación inmediata.

Según el decano del COAIB, Bernat Nadal, «estamos de acuerdo en extender la prohibición del alquiler vacacional en plurifamiliares a toda Mallorca porque no entendemos esta lógica de que el hotelero sea el enemigo para que luego cada ciudadano podamos ser un pequeño hotelero». Para Nadal «cuando salió la norma estaba prohibido, pero luego se cambió por motivos ideológicos y ahora pagamos las consecuencias negativas en el precio de la vivienda, que ha subido un 56% en Balears en los últimos 15 años porque ha dejado de tener la función social que tenía para ser un activo financiero y fuente de negocio, cosa que no podemos permitir».

Nadal también se muestra partidario de dar una solución residencial a los hoteles obsoletos: «es una medida ya se puso encima de la mesa la anterior legislatura y no entendemos porque no se hace. Si bien es cierto que este tipo de hoteles están en zonas maduras, que no suelen ser las idóneas para poner viviendas, si podría ser una solución».

Durante la tradicional Copa de Navidad con los medios de comunicación celebrada este jueves, Nadal ha repasado algunos de los datos sobre vivienda que ha ido proporcionando el Col.legi a lo largo del año y que definen el «cóctel peligroso» del problema de la vivienda Baleares, según sus propias palabras. A saber: Se siguen construyendo más unifamiliares que plurifamiliares y en los últimos 10 años, mientras el sector del lujo ha multiplicado por 10 su negocio, Balears ha perdido 50 puestos en el índice de renta per cápita. Además, en los últimos dos años, el archipìélago ha incrementado su población en 22.000 personas por año.

El Col.legi d’Arquitectes ha reanudado las conversaciones con el ayuntamiento de Palma para una posible colaboración que permita agilizar la concesión de licencias, que sigue tardando entre uno y dos años: «Las licencias siguen sin agilizarse y hemos reactivado las conversaciones con el ayuntamiento de Palma para la firma de un convenio mediante el cual podamos ayudar revisando los proyectos antes de que entren al ayuntamiento y que éste se preocupe única y exclusivamente de la parte urbanística, lo que ayudaría a reducir el tiempo de tramitación», ha asegurado Nadal, que se ha mostrado en desacuerdo con la intención del ayuntamiento de ceder la realización de actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimento de la normativa en el ámbito urbanístico municipal a empresas privadas conocidas como ECU (entidades colaboradoras urbanísticas).

En materia de vivienda, Nadal prevé un 2025 marcado «por las legalizaciones, las viviendas de precio limitado (VPL) y el programa de alquiler seguro. Veremos que incidencia tienes en el mercado esta medidas y si aportan solución o no. De momento las VPL se estan visando y sabemos que hay bastantes solicitudes para el programa de alquiler seguro»

El decano ha mostrado su preocupación porque «se esté planteando autorizar caravanas o tiendas de campaña como alternativa a una vivienda digna porque eso es blanquear una manera de vivir que nadie merece» y ha animado al Govern y a todos los agentes implicados «a dejarse de peleas, ponernos las pilas, mirar todos hacia el mismo lado y trabajar alineados por el bien de la sociedad en el problema más grave que tenemos. Necesitamos políticas de vivienda pública que duren 15 o 20 años para poder tener el parque imprescindible que permita a la gente acceder a una vivienda un precio razonable .

El presidente de la demarcación de Mallorca del COAIB, Joan Cerdà ha insistido en que los porcentajes de vivienda pública en Baleares «son muy bajos no solo a nivel estatal sino también europeo y urge aumentarlo» y que el nivel de saturación que viven la isla exige planes de movilidad «que no solo permitan saber qué pasa en cada ciudad y municipio, sino que entiendan Mallorca como una gran entidad»

Cerdà considera que «el urbanismo no se puede hacer por decreto, sino a través de un pacto político y social para los próximos 30 años que, entre otras cosas, deje muy claro como queremos tratar el suelo rustico de esta isla». Finalmente, mostró la voluntad del COAIB de continuar con sus iniciativas de Artista del año, exposiciones y conferencias «para seguir siendo un referente cultural de Mallorca».