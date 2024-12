Profesionales del centro de salud Escola Graduada denuncian que las instalaciones no cuentan con climatización desde el pasado verano y que la situación se recrudece estos días con la llegada del frío.

«Estamos pasando consulta con los abrigos puestos porque estamos helados. La situación en las áreas de ginecología y pediatría, donde las pacientes y los bebés tienen que quitarse la ropa, es especialmente dura y pone en riesgo a los usuarios», han declarado a este periódico parte de la plantilla afectada.

Asimismo, el frío afecta de forma intensa a los profesionales y usuarios del servicio de urgencias del SUAP, que funciona durante las horas de noche y en la madrugada, cuando las temperaturas descienden de forma drástica.

«Así es muy difícil trabajar», expresan.

Según explican los profesionales afectados, uno de los aparatos que regula la temperatura del centro está roto desde hace meses y el otro está apagado porque emite un ruido muy fuerte y los vecinos de la finca colindante se han quejado.

Soluciones que no llegan

Desde la gerencia de Atención Primaria confirman que los aparatos de climatización no funcionan correctamente. Reconocen que la situación no es agradable ni para los profesionales ni para los usuarios y lamentan no poder dar una solución a corto plazo.

«El procedimiento de contratación de la nueva maquinaria está en marcha pero es un proceso largo. Son máquinas a medida que no están disponibles en el mercado y hay que esperar a que la empresa adjudicataria las fabrique e instale», explican sin poder adelantar una fecha concreta para estos trabajos.

Desde Primaria afirman, además, que se han instalado unos climatizadores portátiles en las estancias de pediatría y de los servicios de urgencias para combatir el frío mientras se resuelve el problema, pero los profesionales del centro lo niegan.

«Ni en pediatría, ni en ginecología ni en el SUAP hay ningún radiador instalado en estos momentos», aseguraban este martes por la tarde.