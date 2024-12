El pleno del Parlament ha convalidado este martes los decretos ley de corrección de las enmiendas aprobadas por error en la ley de simplificación y el de zonas inundables en un 'superpleno' que ha estado marcado por la tensión entre PP y Vox. El texto para tumbar las enmiendas, como estaba previsto, ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca, la abstención de UP y el voto en contra de Vox.

En cuanto al decreto de medidas urgentes para la protección en zonas inundables, se ha convalidado con el voto a favor del PP y la abstención de los grupos de la oposición y el voto en contra de Vox. El pleno ha estado marcado por los reproches cruzados entre PP y Vox a cuenta de las enmiendas que fueron introducidas, algunas de ellas referidas al catalán, en la ley de simplificación a cuenta de un error de los 'populares'. La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha defendido la «urgencia y necesidad» de revertir las 34 enmiendas de Vox aprobadas por un error del PP para garantizar «el retorno a la normalidad y legalidad». Por su parte, la diputada de Vox Manuela Cañadas ha calificado el decreto ley de «abuso de poder». «Asuman sus responsabilidades y mantengan la distancia con nosotros cuando han gobernado pensando que tenían mayoría absoluta», ha dicho al Govern. Igualmente, las acusaciones entre Cañadas y la diputada 'popular' Marga Durán también han centrado buena parte del debate. En tono duro, la portavoz adjunta se ha dirigido a la portavoz de Vox a quien ha acusado de «trabajar poco» y de tratar de obtener rédito político del trabajo de los otros, siguiendo las órdenes de la dirección nacional. Cañadas, por su parte, ha negado que las decisiones hayan venido dictadas desde Bambú y ha respondido a Durán que «se le da muy bien mentir». El debate ha subido de tono en el momento en el momento en que Cañadas ha afirmado que el PP tiene dos caras, «la de angelito cuando quieren pactar con Vox y la de la niña del exorcista cuando suben a la tribuna». «Me he cansado de aguantar sus tonterías, por eso estoy tan enfadada», ha señalado. El debate ha vivido otro momento de tensión después de que Manuela Cañadas haya acusado a la izquierda de ser «el cáncer de España» y que desde su escaño, Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca) le haya recriminado el comentario el día en el que se ha reincorporado al pleno la diputada de UP Cristina Gómez tras ser intervenida. En su réplica, la portavoz de Vox ha acusado al ecosoberanista de ser «sucio y oportunista». En su intervención, Gómez ha respondido que el cáncer de España son los 300.000 nuevos diagnósticos cada año, comentario que ha levantado los aplausos del pleno. Los grupos de la izquierda han facilitado la convalidación de los decretos a raíz del compromiso del PP de hacer lo propio para que no se elimine la ley de memoria democrática, cuya derogación decide también en este pleno. Ambos decretos fueron aprobados en el Consell de Govern del pasado viernes y entraron en vigor el sábado, el mismo día que se publicó en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) la ley de simplificación, con el objetivo que las enmiendas no entraran en vigor. Cabe recordar que el pleno del pasado 26 de noviembre aprobó 34 enmiendas de Vox a la ley de simplificación administrativa por un error de los 'populares' durante la votación. Tanto el Govern como el Grupo Parlamentario del PP han reiterado durante estas semanas que su intención de voto era contraria y, por ello, el último Consell de Govern aprobó un decreto que revierte estas enmiendas. De este modo, el decreto tumba las 34 enmiendas que modificaban varias normas del ordenamiento jurídico de Baleares en materia de espacios naturales, educación, urbanismo, fomento, agricultura, ocupación pública, turismo y vivienda. El Grupo Parlamentario Vox ha solicitado la tramitación del decreto como proyecto de ley. Sin embargo, no ha salido adelante con todos los votos en contra. El decreto de medidas urgentes para la protección en zonas inundables prohíbe la construcción de nuevas viviendas y equipamientos sensibles en zonas inundables, así como la legalización de viviendas fuera de ordenación que estén ubicadas en estas zonas. En relación con la posibilidad de hacer obras en viviendas que se hallan en estas zonas, en el decreto no se incorpora esta posibilidad pero, según recoge la ley de simplificación administrativa los edificios que estén fuera de ordenación podrán hacer obras de reforma «puntuales» por cuestiones de seguridad. El edificio continuará fuera de ordenación. Así, el Govern ha cedido en esta cuestión puesto que su planteamiento inicial daba más margen, es decir, proponía permitir obras más amplias, incluso de estructura. El decreto también establece que los titulares de viviendas y edificaciones de cualquier tipo y, en general, de los terrenos ubicados en zonas inundables, zonas de flujo preferente o áreas de prevención de riesgos de inundación, estarán obligados a comunicar esta circunstancia en caso de venta. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante su intervención en el pleno, ha destacado que el decreto ley «muestra el compromiso absoluto y rotundo» con la protección de la vida humana, del territorio y con el desarrollo sostenible. La diputada de Vox Idoia Ribas ha argumentado el voto en contra de su formación en que no existe «ninguna necesidad imperiosa» para aprobar un decreto ley en ese sentido. «El Govern copia las técnicas antidemocráticas para abusar del decreto ley», ha criticado, agregando que el decreto es «un chollo para evitar las negociaciones con el resto de representantes parlamentarios». La oposición ha coincidido en la necesidad de hacer extensiva estas prohibiciones a todas las zonas de riesgo y no solo a las inundables. Así, la socialista Mercedes Garrido ha apuntado que su formación no está satisfecha porque, aunque el decreto es un paso hacia delante, «no basta» regular la construcción en zonas inundables. Según Garrido, el PSIB se ha abstenido por responsabilidad pero de una forma «muy crítica». De su lado, el ecosoberanista Ferran Rosa ha criticado que hasta que se produjo la desgracia de la DANA que afectó Valencia el Govern mantenía la construcción en zonas inundables. «El PP solo tenía interés en limitar al máximo las prohibiciones en suelo inundable», ha señalado. «Con la abstención demostramos toda la responsabilidad que ustedes no han tenido desde que se aprobó el decreto en los que han permitido construir en suelo inundables», ha dicho Rosa dirigiéndose a la bancada del PP. En esta línea, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha subrayado que su principal crítica es que «no se dice nada de las viviendas fuera de ordenación en zonas inundables que, como podrán hacer obras, seguirán ahí». «No nos gusta esta solución pero peor es lo que hay ahora», ha dicho Castells. Por último, la diputada de Podemos ha lamentado también que se excluya del decreto el resto de riesgos y ha indicado que, de ahí, su abstención. Además, ha anunciado que los diputados de Podemos en el Congreso de los Diputados se adhieren a los grupos que quieran impulsar un recurso de inconstitucionalidad de esta norma.