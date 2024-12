La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, se ha atribuido este martes la responsabilidad en la aprobación por error de un paquete de enmiendas de Vox durante el debate de la ley de simplificación.

En su intervención en el pleno de este martes que debate y previsiblemente convalidará el nuevo decreto de inundables y el decreto de corrección de enmiendas, la 'popular' ha pedido perdón a todos los miembros del Ejecutivo que se han visto afectados por la necesidad de la rectificación y, especialmente, a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

«Me duele el daño causado a los consellers, especialmente al causado a la consellera Estarellas, por el trabajo que ha tenido que hacer en la redacción del nuevo decreto. Me duele especialmente por el vicepresidente Antoni Costa, que después de casi un año de trabajo, se vio afectado por el error y porque está siendo, sin tener culpa, diana de las críticas. Me duele el daño causado a la presidenta Prohens, que es la primera perjudicada y víctima de los ataques sin ningún tipo de lealtad ni ética para obtener un beneficio político», ha señalado.

La 'popular' también ha pedido disculpas a la ciudadanía por la imagen transmitida desde el Parlament.