Alerta en el Govern, que monitoriza y analiza de manera exhaustiva los productos agroalimentarios llegados desde países de fuera de la Unión Europea, ante la presencia documentada de sustancias no aplicables en los cultivos europeos. De hecho, durante 2024 se han controlado hasta un total de ocho de ellos para intentar que lleguen en plenas condiciones de consumo a las Islas.

Por ello, se han analizado productos procedentes de países como Chile, Turquía, Túnez, Sudáfrica, Perú, Argentina o Costa Rica. Estos controles se realizan a petición del propio sector y siguiendo las directrices de los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación de la Cadena Alimentaria y Promoción del Producto Agrícola y Alimentario de Origen Local.

Como resultado de esas actuaciones, se ha llegado a detectar la presencia de hasta tres sustancias no autorizadas en productos fitosanitarios comercializados en el espacio de la Unión Europea, por lo que no pueden ser aplicarse en los cultivos europeos, tal y como marca el Reglamento de la UE, que fija los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos. Pese a ello, la concentración de esas sustancias no ha superado los límites establecidos, por lo que el Govern no ha podido iniciar proceso sancionador alguno.

Las sustancias no autorizadas que se han detectado han sido el Clorantraniliprol (en una partida de pasas envasadas llegada desde Chile), el Triacloprid (en albaricoques de Turquía y mandarina de Perú) y el Spirotetramat, hallado en naranjas procedentes de Sudáfrica y mandarinas originarias de Perú, sustancias todas ellas que se aplican como insecticidas.