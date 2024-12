Alejo Vidal-Quadras fue presidente del PP de Catalunya, llegó a vicepresidente del Europarlamento y es uno de los fundadores de Vox. El expolítico, que hace poco más de un año sobrevivió a un intento de asesinato, impartió este lunes una conferencia organizada por el Círculo Mallorquín en el Real Club Náutico de Palma sobre el devenir de la política española.

¿Cómo le ha cambiado?

Cuando se sufre un atentado contra tu vida, cambia la perspectiva sobre muchas cosas. Las que te parecían relevantes ya no te parecen tan importantes y das más valor a cosas sencillas como comer a gusto, pasear al sol o estar con tu familia y amigos. Cosas que dabas por seguras las disfrutas a fondo porque sabes que podrías no estar aquí.

En parte, tuvo mucha suerte.

Hubo un doble milagro: el disparo, que iba al cuello, al mover la cabeza, impactó en la mandíbula y me atravesó la cara. Los testigos presenciales dicen que no me pudo rematar porque se le encasquilló el arma.

¿Qué le hace seguir en primera línea y continuar expuesto?

El intento de asesinato tenía una motivación política porque desde hace muchos años formo parte de un grupo de figuras políticas a nivel internacional que apoyamos a la resistencia iraní contra el régimen teocrático de los ayatolás. He sido de los más visibles e implicados y el régimen, que tiene una larga historia de asesinatos fuera del país, hace años que atenta contra políticos occidentales, como John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional con Trump, o el exministro de Justicia de Canadá, Irwin Cotler. En esos casos fueron atentados abortados por los servicios de inteligencia. No tuve tanta suerte (ríe).

¿Es optimista con el fracaso de la política exterior iraní tras la caída de Bashar al Assad?

Era un aliado esencial para Irán porque permitía suministrar armas y dinero a Hezbolá, principal instrumento del régimen iraní junto a Hamás y los hutíes de Yemen. Al perder Siria, pierde ese corredor y ha supuesto un golpe a su prestigio porque habían invertido unos 60 mil millones de dólares en los últimos años en esta causa.

¿Usted se siente más seguro?

No sé qué decirte, pero dicen que el animal acorralado es más peligroso, y el régimen ayatolá está muy debilitado porque tienen una gran contestación interna; el pueblo está en contra y la participación en las elecciones fue del 10 %, según la resistencia. El régimen solo se mantiene con terror y represión.

Reivindica mucho la Transición para encarar el futuro.

España padece una crisis política e institucional que se viene gestando desde hace años por fallos de diseño y de acción humana. Se creyó que los nacionalistas, sobre todo los catalanes, eran gente en la que se podía confiar, pero han sido desleales. Se creó un sistema autonómico, con lenguas cooficiales y reconocimientos importantes.

¿El PP y el PSOE no tienen culpa?

Por supuesto, porque uno ha permitido llegar hasta el golpe de Estado de 2017 y otro gobiernan con su apoyo. Están en manos de Puigdemont. La culpa de que el tigre devore a sus víctimas no es de la fiera, es del que abre la puerta de la jaula.

¿El Procés se podría haber evitado con un pacto fiscal?

Si los dos grandes partidos hubieran hecho piña para defender la unidad nacional, los nacionalistas no habrían llegado tan lejos. Hemos ido degradando el sistema político surgido con la Transición hasta degenerar en una partidocracia extractiva, ineficiente y corrupta. Los partidos colonizan los organismos reguladores, los medios públicos y parte de los privados, así como la sociedad civil. Todo el país depende de las cúpulas de unos partidos que se reparten el botín. Ahora tenemos imputados al Fiscal General y a la esposa del presidente y el caso Koldo.

¿Cómo valora que el PP tantee acercarse a Junts?

La única cosa decente que se puede hacer frente al Gobierno, que se apoya en los que quieren destruir a la nación, es que PP y Vox, con Junts y el PNV, hagan una moción de censura para convocar elecciones.

Pero con Vox en la ecuación ya han dicho que no lo apoyarían.

Bueno, pero es lo que se necesita para una mayoría suficiente.

¿Cómo ve a Vox?

Después del sanchismo, la única mayoría viable es de PP y Vox. Al primero no le veo recuperando una mayoría suficiente para gobernar en solitario, pero la política es el reino de la imprevisibilidad.