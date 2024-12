El Parlament balear –en su última sesión de 2024– vivirá este martes una jornada sin precedentes en que el Govern del PP sacará adelante dos decretos ley con el aval de la izquierda –en uno votará a favor y en el otro se abstendrá– y la izquierda conseguirá una victoria que parecía imposible: la Llei de memòria i reconeixement democràtics no se derogará.

Tanto el PSIB como Més per Mallorca justifican su estrategia, valoraran las consecuencias próximas y, en líneas generales, coinciden en que no es tanto dar un aval al PP sino una «cuestión de responsabilidad» y de apuesta por la democracia. Así lo indicaron Iago Negueruela (PSIB) y Lluís Apesteguia (Més per Mallorca).

El PP, que hasta ahora había votado siempre igual que Vox (el partido que ha impulsado la derogación), ha decidido abstenerse. Es la consecuencia de la crisis con el partido ultra que ha dejado a Balears sin Presupuestos para 2025 (se tendrán que prorrogar los actuales) y del acuerdo del PP con PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca para que le ayude a anular las 34 enmiendas que Vox incluyó en el decreto de simplificación administrativa, entre ellas, una que suponía en la práctica la supresión del catalán en la función pública y como lengua de uso en la escuela.

El pleno convalidará el decreto de reparación de errores y también el que anula la posibilidad de construir y legalizar obras en suelo inundable, una de las propuestas que defendió el PP antes de la DANA que afecto la comunidad de Valencia. Para Vox –y así lo expresó ayer la diputada María José Verdú– lo del PP «es una traición y una estafa».

¿Elecciones en 2026?

Muy diferente es la opinión del PP. La portavoz adjunta, Margalida Durán, afirmó que «los únicos que han traicionado sus compromisos son los de Vox, lo que dicen son falacias y todo responde a la estrategia de Santiago Abascal, que es el que ha decidido votar no a los Presupuestos y ha buscado excusas». No se hablará de Presupuestos hasta febrero y la idea es negociar tanto con los ultras como con la izquierda y los diputados no adscritos.

«Ahora se abre un escenario nuevo, no será fácil pero si el PP se desmarca de Vox, asumiremos nuestra responsabilidad. El PP está en nuestras antípodas, no salvamos al PP, actuamos de manera responsable más allá de si eso no es favorable electoralmente», dijo Apesteguia. El ecosobaranista cree que Prohens convocará elecciones en 2026.

Para Iago Negueruela (PSIB) «hemos actuado por responsabilidad, que es lo que ahora le pedimos al PP; le pedimos que rompa con Vox en todas las instituciones». Y añadió: «Todos sabemos que representa el PP, no salvamos al PP, salvamos la convivencia». Y afirmó que la responsabilidad de la izquierda está en «las antípodas» de lo que representa el PP en la política estatal, el cuanto peor mejor».

Xisco Cardona y Agustín Buades, exdiputados de Vox y ahora no adscritos, votarán de forma diferente. Cardona se abstendrá como el Partido Popular y permitirá que no se derogue la ley de memoria. Buades votará a favor. Vox empezó con 8 escaños y ahora tiene 6.