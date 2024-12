El diputado no adscrito Agustín Buades ha comparecido este lunes en rueda de prensa con un parche cubriendo su ojo derecho para replicar a su antigua compañera de Vox, Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlament balear. «Los 59 diputados de este Parlament no son piratas», ha afirmado tajante Buades, quien abandonó el grupo de Vox por su desacuerdo con la ruptura del pacto de gobernabilidad con el PP.

Cañadas había tildado el pasado viernes de «barco de piratas» la cámara autonómica por los acuerdos entre el PP y la izquierda para salvar el bloqueo de Vox a iniciativas del Govern. Buades ha querido desmentir esta afirmación con su «show», como él mismo lo ha calificado. «Un pirata es el que se apropia de lo ajeno con malas artes, con mentiras y con engaños», ha sostenido el diputado en alusión a sus antiguos compañeros de Vox.

Buades ha criticado con severidad el «oportunismo» de Vox, que trató de aprovechar un error del PP en la votación de enmiendas a la Ley de Simplificación Administrativa para imponer un giro de la política lingüística del Govern bajo la amenaza de no aprobar sus presupuestos de 2025. «Hemos sido elegidos para resolver los problemas de los ciudadanos, no para crearlos», ha subrayado antes de quitarse el parche del ojo.

El desencuentro entre Vox y el PP en Baleares

La polémica surge tras la ruptura del pacto de gobernabilidad entre el Partido Popular y Vox en las Islas Baleares. Vox se ha negado a apoyar los presupuestos autonómicos si los populares no aceptan eliminar el catalán como lengua vehicular de la enseñanza, una medida que el PP rechaza.

Este desencuentro ha derivado en la prórroga de los presupuestos actuales ante la imposibilidad de aprobar unas nuevas cuentas para 2025. El PP ha buscado el apoyo de la izquierda para sacar adelante iniciativas del Govern que Vox pretendía bloquear, lo que ha sido calificado por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, como un «barco de piratas».

Buades, diputado no adscrito en el Parlament

Agustín Buades es un político español, actualmente diputado no adscrito en el Parlamento de las Islas Baleares. Fue elegido en las listas de Vox en las elecciones autonómicas de 2023, pero abandonó el grupo parlamentario por desavenencias con la dirección del partido, especialmente por la ruptura del acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular.

Como diputado no adscrito, Buades mantiene su escaño pero no está sujeto a la disciplina de ningún grupo parlamentario. Ha mostrado su rechazo a la estrategia de Vox de bloquear iniciativas del Govern y condicionar la aprobación de los presupuestos a un cambio en la política lingüística, considerando que los diputados deben centrarse en resolver los problemas de los ciudadanos.

¿Qué es un diputado no adscrito?

Un diputado no adscrito es aquel que, habiendo sido elegido en las listas de un partido político, abandona su grupo parlamentario pero mantiene su escaño. Al no pertenecer a ningún grupo, no está sujeto a la disciplina de voto y tiene libertad para posicionarse en cada iniciativa.

Los diputados no adscritos tienen los mismos derechos que los demás parlamentarios, como participar en las comisiones, presentar enmiendas o hacer uso de la palabra en los debates. Sin embargo, al no formar parte de un grupo, tienen menos tiempo de intervención y menos recursos materiales y humanos.