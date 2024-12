Sonriente y relajada pese al gélido ambiente matinal en Palma, María Frontera acude puntual a la cita con este diario en el Hotel Saratoga para su última entrevista como presidenta de la FEHM.

¿De qué logro se siente usted más orgullosa en estos 7 años al frente de la FEHM?

Hemos sido resolutivos con las muchas dificultades que nos hemos encontrado a lo largo de estos 7 años, pero si tengo que escoger un logro me quedo con la forma en la que acompañamos al sector hotelero durante el COVID con todas la medidas que se fueron tomando para preservar la actividad hasta el momento en que decidiéramos reanudarla. Fueron unos meses cruciales de acompañamiento jurídico, social y comunicativo para evitar que cambiara abruptamente la foto de nuestra industria hotelera. Estuvimos siempre presentes en las negociaciones de los ERTES en el ámbito estatal y me consta que nuestro trabajo fue muy seguido más allá del sector hotelero. El aprendizaje que nos dio la crisis de Thomas Cook nos sirvió de base para superar la situación.

¿Deja la FEHM mejor que como la encontró?

Seguro. En cada una de las etapas de la federación, los presidentes han ido dejando su propia huella personal pero las adversidades durante estos siete años han hecho que todos colaboremos de manera más eficiente y eficaz y hemos ido tomando medidas espectaculares tanto a nivel interno, gracias a un equipo cohesionado, como externo con el alineamiento que hemos conseguido de todo el sector hotelero dentro del ecosistema turístico, en el que también incluyo al sector agrario, a la universidad y a todas esas puertas que hemos abierto y en las que habido mucha escucha activa y mucho acercamiento. Me consta que la foto actual es diferente a la de cuando llegamos en 2018.

Durante su mandato ha coincidido con tres consellers de turismo del Govern: Bel Busquets, Iago Negueruela y Jaume Bauzá. ¿Con quién se queda?

(Ríe). Es una pregunta complicada. Cuando me nombraron acababan de nombrar a Bel Busquets, el turismo no era su especialidad y no pudimos avanzar en nada. Con los que he tenido más relación fue con Iago Negueruela y Andreu Serra, responsable de turismo en el Consell de Mallorca, con los que estuvimos trabajando de manera muy estrecha en momentos muy complicados. Tuvimos momentos muy buenos y otros de mucha debate y mucha discusión, siempre de forma constructiva. Pero eran momentos difíciles porque cuando había crisis todo el mundo se alineaba rápido en búsqueda de soluciones para el colectivo, pero cuando interfieren las ideologías y se priorizan cuestiones diferentes a las necesidades actuales de nuestra sociedad se distorsiona todo. Ahora tengo una buenísima relación con los consellers Jaume Bauzá y Marcial Rodríguez en unos momentos de cambios importantes que pueden afectar a nuestros mercados emisores. Siempre hemos mantenido una relación muy estrecha con ambos, ahora hay mucha más de escucha activa pero también tenemos desilusiones por el camino. Tenemos que estar siempre vigilantes, porque los partidos políticos hacen muchas promesas pero no podemos pecar de ingenuos.

El Govern quiere subir la ecotasa en verano y bajarla en invierno. ¿Hablaron con la FEHM antes de anunciarlo?

Ellos no consultan, sobre todo si son medidas populistas. Esta es una medida recurrente que parte de la base de que piensan que pueden obtener más rendimiento económico de los visitantes, pero el problema es que solo se les cobra a los que duermen en hoteles. Deben priorizar la lucha contra la oferta ilegal, que solo el año pasado alojó a tres millones de turistas que no pagaron ITS. Las plazas de alquiler vacacional han crecido un 173% en los últimos años y, sin embargo, siempre se nos apunta a los mismos, pero también debemos tener en cuenta que los hoteleros con los datos en la mano, los hoteleros hacemos de palanca para atraer otros sectores s la circularidad, a la eficiencia energética. Hay que mirarlo todo. Los touroperadores piensan que esa subida sería una desventaja que ataca al modelo sostenible y no al modelo que ha creado problemas de gentrificación y convivencia en los últimos años.

¿Le parece una medida útil para desestacionalizar?

No, porque el flujo de turistas no se controla de esta manera. Era innecesario anunciarlo sin un argumentario sólido, sin ningún dato y, sobre todo, sin haber hecho antes un análisis que contemplara las derivadas que supone.

¿Sigue pensando que el alquiler vacacional ilegal es el gran culpable de la masificación turística?

No es el único. Hay varios temas que han provocado la situación que tenemos hoy en día, y uno de ellos es que no habido ni anticipación ni planificación ni gestión en esta comunidad autónoma sobre nuestro destino. La movilidad es caótica, desde la FEHM hemos venido avisando de su deterioro y no se han aplicado medidas nuevas, ni siquiera con la tecnología que teníamos a mano para mejorarla. Ha habido cambios en el transporte púbico, pero no son suficientes. Otro problema es el aumento de la población sin mesura y sin que haya venido acompañado de una mejora de las infraestructuras. El crecimiento desbocado de la vivienda vacacional reglada y no reglada se suma a la falta de políticas de vivienda, que es nuestro principal problema y que impide cubrir muchos puestos de trabajo en el sector privado y también en la administración pública, porque obviamente no hay vivienda para que vengan trabajadores. Debemos tener datos contrastados y saber el porqué de la situación actual.

La gente ha salido a la calle para protestar contra los efectos de la masificación y reclamar un cambio de modelo turístico.

Es obvio que teniendo tantos visitantes tenemos que aprovechar la tecnología para gestionar mejor los flujos y también saber hacia donde los podemos conducir y que les podemos ofrecer. Con nuestra estrategia de desestacionalización de los últimos años hemos conseguido estabilizar plantillas y dar trabajo nueve meses al año. Hay zonas de Mallorca que tienen más difícil conseguir esas desestacionalización porque la administración pública se conforma con tener abiertos los servicios durante seis o siete meses aunque los pagamos con nuestros impuestos durante todo el año: me refiero al transporte público, a las playas, a cualquier servicio para el colectivo de residentes y visitantes. Tenemos que tener una foto pensando en 365 días al año, en una mejora en todos los temas medioambientales. La lucha contra el cambio climático genera también las oportunidades y de ahí nuestra apuesta clara por la circularidad, que es nuestra vía de progreso y diferenciación que hará que Balears sea un destino más competitivo con la Fundación Impulsa como gran aliado. Nuestro modelo turístico es admirado en toda Europa.

Se libra usted de las negociaciones del nuevo convenio de hostelería. Los sindicatos hablan de que hay que revolucionar el sector.

La única revolución que estamos viendo es una revolución tecnológica y de transformación desde hace años en las empresa turísticas desde hace varios años. Una revolución también en conciliación, en temas sociales y en aportación de valor a nuestra comunidad local, y hablo con datos contrastados. En los últimos diez años, los salarios han aumentado un 33 % en hostelería y tenemos el mejor convenio colectivo de España, aunque es cierto que el IPC ha subido un 10 % y los bolsillos de todos se han visto afectados. Pero tenemos un problema grave de vivienda que no podemos solucionar los hoteleros solos, aunque mejoremos los sueldos de los empleados en una comunidad donde, además, la población ha aumentado un 42 % en los últimos diez años. Hemos cumplido desde el principio con los estudios de cargas de trabajo y estarán finalizados durante 2025 y desde hace tiempo venimos trabajando con todos los agentes del sector en la mejora de la conciliación, en prevención de riesgos laborales y en la formación, pero también hay que entender las distintas tipologías de empresas hoteleras, porque muchas veces crean una normativa pensando en los grandes hoteles vacacionales urbanos cuando nuestra realidad es muy diferente, con muchas pymes familiares para las que hay que intentar adaptar las normativas.

¿Cuáles son las líneas rojas para la FEHM?

No creo que haya ninguna línea roja en estos momentos, porque seguimos trabajando con los sindicatos en todas las líneas que te he comentado. También hay que entender que muchas empresas del sector no están sindicalizadas. Hay muy buena relación entre trabajadores y empresarios, sobre todo después de estos años de crisis y de COVID que nos ha enseñado muchísimas cosas y nos han hecho repensar y reformular todo. Siempre habido una responsabilidad y un compromiso por parte de los empresarios de seguir aumentando los salarios y avanzar en conciliación, en prevención de riesgos laborales y en formación porque, entre otras cosas, nuestros trabajadores se irían de las empresas si no lo hiciéramos. Debemos escucharnos ambas partes, ver la realidad y ser conscientes de que tenemos el mejor convenio de hostelería de España que es la admiración de toda Europa. Todos tenemos que seguir empujando.

¿Cómo afronta el sector hotelero la reducción de la jornada laboral?

Es complicado porque en este contexto generalizado de falta de trabajadores en Balears, el sector no dispone de suficiente personal para cubrir las 24 horas de servicio a las que nos obliga la normativa. Habrá que ver cómo lo ajustamos y buscar una alternativa, porque tal y como se plantea ahora no se puede aplicar en el sector. Tendremos que coser muy bien la medida y para que se ajuste a nuestra situación en Balears. Me consta que los sindicatos lo entienden y vamos a intentar buscar juntos cómo lo acondicionamos.

Diversas entidades han abandonado el Pacto de Sostenibilidad ¿Debemos darlo por muerto?

No creo que esté muerto. Tenemos muy buena relación con el Fòrum de la Societat Civil y con la Federación de vecinos de Palma y de hecho estamos completamente de acuerdo en dos temas en los que venimos trabajando desde hace tiempo, como son la eliminación de la vivienda vacacional en plurifamiliares y en dar soluciones residenciales ágiles y rápidas para hoteles obsoletos, que son medidas que se podrían aplicar inmediatamente dada la emergencia habitacional que tenemos. En las mesas del Pacto de Sostenibilidad se trata de buscar consensos teniendo en cuenta las distintas perspectivas.

¿Van a llevar a tribunales el registro de viajeros que ha implantado el Ministerio del Interior?

Cualquier normativa en elaboración y que pueda tener derivadas negativas en nuestra actividad económica siempre es susceptible de que la llevemos a tribunales con medidas jurídicas estudiadas y avaladas por nuestros abogados. De momento estamos a la espera de que el desarrollo de la orden ministerial recoja las alegaciones que hemos presentado y a partir de aquí obraremos en consecuencia. Es nuestro procedimiento habitual con cualquier medida que afecte al sector.

¿Que va a hacer a partir de ahora María Frontera?

Seguir trabajando en la empresa familiar y cumplir con los muchos deberes acumulados en el plano familiar y personal. Siempre voy a tener esa pasión y esa ilusión por acometer otros proyectos que pueda salir en el futuro. Han sido uno años muy intensos en los que he disfrutado muchísimo y me han permitido no solo representar a los hoteleros, a los que agradezco mucho su confianza, sino de conocer a muchísimas personas y muchas instituciones que seguramente no hubiera podido conocer en tan corto plazo y de manera tan personal y que me han aportado un gran conocimiento que espero poder seguir aportando sobre todo en nuestra comunidad autónoma que es muy necesario.

La veo en política

(Ríe). La política no está contemplada en mi proyecto de futuro. No obstante, pienso que todos los políticos deberían pasar un tiempo por la empresa privada para valorar el riesgo que los empresarios tenemos en la toma de decisiones y en cuidar a esa familia que son nuestros trabajadores. En tiempos de COVID, en los que teníamos que tomar decisiones rápidas y consensuadas, valoré muchísimo lo que era estar en el otro lado y creo que sería bueno que empresarios y políticos intercambiaran posiciones alguna vez a lo largo de sus vidas.

O sea, que no lo descarta

No contemplo la política como tampoco contemplaba ser presidenta de la FEHM. Me subí al tren y he disfrutado muchísimo.

¿Qué consejo le da a su sucesor Javier Vich?

Que disfrute, que aporte su sello personal y que se mantenga vigilante, porque siempre hay problemas en todos los sitios y uno tiene que estar muy pendiente de quien se rodea.