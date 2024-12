Es la primera vez que dos policías tutores mallorquines, que además son la máxima representación de la Asociación Nacional de Agentes Tutores (ANAT), visitan el Congreso de los Diputados para marcar un especial hito en la trayectoria de esta figura policial que, tras más de veinte años de dedicación, se ha convertido en una herramienta imprescindible para la protección de los más jóvenes.

Durante el pasado lunes, decenas de agentes participaron en la jornada de presentación del libro «El trabajo invisible de agentes tutores y tutoras», el primero libro a nivel nacional que cuenta las experiencias de cuarenta agentes. Tras la intervención de la Presidenta del Congreso, Francina Armengol, que destacó con orgullo autóctono el trabajo de los policías y el de la comunidad balear por sus «62 municipios de los 67 existentes con presencia de agentes tutores»; tomó la palabra el actual presidente de ANAT y coordinador en Baleares, Rafel Covas.

Rafel Covas junto a la Presidenta del Congreso, Francina Armengol

El agente pollencí recordó los duros inicios en los años 2000-2001 cuando tan sólo Madrid y Pollença contaban con la figura. «No había nada, no podíamos buscar ninguna referencia porque no existía y nos encontrábamos en un momento en el que en los centros se producían hurtos, conflictos, tráfico y consumo de drogas, etc; nadie hacía de puente, no conseguíamos ser cercanos», explicó. Con la formación de esa figura, no sin detractores por la presencia de policías uniformados y con armas en centros escolares, lograron hacerse un hueco que hoy en día es imprescindible. Baleares fue, además, la primera comunidad en firmar un convenio de formación para sus policías tutores.

Éste fue el libro presentado en el acto

«Ha sido una experiencia única. Jamás pensé que llegaría hasta aquí, hasta el propio Congreso de los Diputados para dar a conocer nuestra tarea y este libro tan interesante y necesario. Es un honor poder dar ideas a otros policías, que esto pueda implantarse en otros municipios y dar a conocer lo que hacemos», explica Manel Crespí, policía tutor de Inca y vicepresidente de ANAT.

Manel Crespí junto a la regidora de Seguretat de Inca, Antonia Triguero

Un acto emotivo y sobre todo didáctico que, además de mostrar el talento y capacidad balear, tiene como objetivo seguir trabajando en la prevención y protección de los peligros que enfrentan los menores.