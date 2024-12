Un centenar de personas se concentran frente al Parlament en defensa de la memoria democrática con un sentimiento agridulce

Satisfacción por un lado pero incompleta y, en cierto punto, crítica. Un centenar de personas se han concentrado este martes frente al Parlament en defensa de la ley de memoria democrática. Y lo han hecho con sentimiento agridulce pues aunque la norma no se derogará -el PP se abstendrá en la votación y eso permitirá que no se anule, como reclamaba Vox - las asociaciones convocantes han reprochado que se utilicen a «las víctimas como moneda de cambio».

Jesús Jurado, ex secretario autonómico de Memoria Democrática y portavoz de Podemos en Balears, se ha mostrado muy crítico con este hecho. «Han hecho de la memoria democrática una moneda de cambio y el PP sigue si votar que no a la derogación y manteniendo a un presidente del Parlament que ha ofendido a las víctimas», ha dicho.

En la misma línea se ha expresado la coordinadora de este partido y edil de Palma, Lucía Muñoz, que ha participado en la concentración a la que han asistido históricos de la izquierda y del sindicalismo, además de dirigentes de los partidos. Diputados y diputadas del PSOE y de Més que participaban en la sesión se han sumado a la concentración. Alguno se ha puesto para la ocasión la camiseta con la icónica imagen de Aurora Picornell y las Roges dels Molinar.

«Vamos a seguir luchando por la memoria y saliendo a la calle cada vez que haga falta», ha señalado Miquel Roselló, que preside una de la fundaciones que han convocado la marcha. Al final de la misma, el duo Los Atunos Rojos , formado por Gabi Rodas (ex de Rock and Press) y el poeta Macià Fiol, ha cantado la canción Mademoiselle Le Senne, inspirado en la canción "Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be). Compusieron esta canción después de que Le Senne, en el pleno en que se acordó tramitar la derogación de la ley, rasgó una fotografía con la imagen de Picornell.

El próximo martes se votará la propuesta de derogación de la ley de memoria y si el PP cumple, se abstendrá y eso hará que la propuesta no prospere.