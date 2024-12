Juan Carlos B.C, de 45 años de edad, estaría a punto de recibir (si no ha ocurrido ya) su despido; según indica el expediente disciplinario que ha establecido contra él la EMT acusándole de fraude y apropiación indebida en la expedición y cobro de los billetes de trayecto. Un hecho que el conductor niega rotundamente y del que se defiende alegando que «es la nueva forma que usa la empresa para echar a los trabajadores que ya no le interesan», dice.

El expediente sancionador a su nombre se inicia el pasado 17 de noviembre tras una inspección rutinaria durante su jornada laboral; de la que se desprende que «no se deducen actuaciones incorrectas», tal y como indica la propia compañía. No obstante, tras la inspección presencial, la EMT solicita las imágenes de dos jornadas de trabajo y realiza un visionado del 'busero', descubriendo, presuntamente, irregularidades en la expedición y cobro de los billetes en esos dos días, uno por valor de 18€ y otro por valor de 70€, lo que motiva dos faltas muy graves y, con la segunda, el inminente despido.

La versión del conductor

Juan Carlos B.C comienza a trabajar para la EMT este pasado verano, en julio del 2024; su primera queja llega pronto, en los primeros días: «Debido a una enfermedad que padezco, solicité a la empresa saber los turnos más o menos y se nos dijo que estaríamos siempre de tarde, los fines de semana y algún día entre semana; pero un día me cambiaron el turno y me pusieron de mañana. Yo no podía ir a trabajar porque por la mañana me conecto a unas máquinas y traté de cambiarlo con un compañero. Me dijeron que al estar al 60% no podía hacer cambios y les contesté que no iba a presentarme. Finalmente me concedieron el cambio. Luego me quejé porque nos quitaron unas vacaciones que nos pertenecían y nos dijeron 'ya sabéis a lo que habéis venido'. Seguí protestando por hacer horas extras mientras ellos decían que me negaba a hacerlas y me ponían más horas», narra el conductor.

Tras la concatenación de reivindicaciones varias derivadas de las condiciones del trabajador al 60% con las que no estaba conforme y los «incumplimientos», empezó, según su testimonio, «el infierno que estoy viviendo. En el momento en el que te quejas, te hacen la vida imposible», defiende.

El trabajador había hecho llegar, el pasado 12 de noviembre, un escrito a la empresa mediante su vía de comunicación interna transmitiéndole sus quejas. A lo que, según él, la empresa respondió «con inspecciones todos los días. Me han inspeccionado más en seis días que en todos los meses que he trabajado», asegura Juan Carlos.

La razón de las faltas muy graves con las que le sanciona la EMT

Según la información extraída del expediente sancionador, la empresa municipal de transportes descubre mediante un visionado cómo el trabajador cobra algunos billetes sin expedir el título necesario o sin entregárselo a los pasajeros debidamente, por lo que le detectan irregularidades en 23 billetes por valor de 88€. El primer expediente se le entrega y le supone 45 días de suspensión de empleo y sueldo que abarcan desde el próximo 15 de diciembre al 30 de enero de 2025, el segundo; conllevaría, técnicamente, al despido. El conductor, por su parte, asegura que «la máquina no expide siempre los billetes y además no tengo cambio suficiente y cuando es así, el conductor es quien tiene que poner el dinero y no estoy dispuesto», argumenta «y ahora sólo me dan acceso a las grabaciones de los dos días en los que ellos me acusan pero a ninguna otra donde podría defenderme y demostrar que sí he dado parte sobre el cambio o que la máquina da fallos», añade.

Una vez inmerso en la situación límite de perder su trabajo y tras conversar con su abogado, Juan Carlos ha querido también dejar constancia de su denuncia en Inspección Laboral, donde ha registrado un breve escrito este pasado 3 de diciembre: «quiero que quede constancia de que esto que todo lo que estoy sufriendo es por represalias, por haberme quejado», asegura. Aún así, hasta el momento, no se ha interpuesto ninguna denuncia penal ni oficial por parte del trabajador contra la EMT, y sí, el expediente sancionador en firme de la empresa contra su comportamiento.